Valheim : Un joueur crée un pont jusqu'à la fin de de l'océan

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Comme vous devez probablement le savoir, le monde de Valheim n'est pas infini et se termine net , une fois le bord de la carte atteint. Il s'agit d'une chute d'eau, laquelle peut entraîner le joueur si celui-ci s'en approche trop, et donc le tuer et lui faire perdre son stuff.Pour pouvoir apprécier sans danger cette vue, ou tout simplement pour passer le temps, un joueur du nom de Thommynocker sur Reddit, afin de pouvoir admirer ces chutes d'eau, aussi belles que dangereuses.Le pont en question estet pour arriver à l'autre bout, il faut compter une quarantaine de secondes, en sprintant. Enfin, Thommynocker explique que la fabrication de ce pont n'a pas été sans danger, puisqu'il est mort six fois et a perdu un bateau.est, pour rappel, disponible en accès anticipé sur Steam et est développé par le studio suédois Iron Gate, qui a d'ores et déjà prévu plusieurs mises à jour majeures. La première, bien qu'encore mystérieuse, a récemment été teasée