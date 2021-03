Valheim : Iron Gate tease sa prochaine mise à jour avec une image

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Plus gros succès de ce début d'année, Valheim vient de passer les six millions de copies vendues, une prouesse pour un jeu qui n'est disponible qu'en accès anticipé. Toutefois, ce n'est pas pour mettre en avant cette information que le studio Iron Gate a publié un message sur Steam , mais plutôt pour faire le point sur ces dernières semaines et celles à venir.Bien que composé de cinq personnes, le studio suédois n'a pas chômé depuis la sortie de, notamment le programmeur qui « a travaillé dur pour résoudre les nombreux bugs, et continue son travail », en corrigeant les problèmes rapportés par les joueurs. Cependant, l'équipe regarde désormais vers l'avant etDe nombreux joueurs se demandent quand celle-ci sera publiée. Si Iron Gate n'a pas répondu à cette question,. Sachant que cette mise à jour se concentrera sur la construction et de nouvelles possibilités pour les bâtiments, il n'est pas impossible que, comme le montre ce corbeau, sur une branche, dans le prolongement d'un toit, semble-t-il.Nous devrions en savoir plus dans les semaines à venir. En attendant, nous rappelons quereste disponible sur Steam, pour la somme de 16,79 €.