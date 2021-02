Valheim : Qu'y a-t-il au bord de la carte ?

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Valheim propose un large monde ouvert (généré de manière procédurale), qui est explorable dans sa globalité et dont nous découvrons les traits et fur et à mesure que nous le visitons. Après des dizaines d'heures de jeu, une grande partie des joueurs n'a découvert qu'une infime partie de la carte, puisqu'il faut un certain temps pour rejoindre l'une des extrémités. Le fait qu'elle soit délimitée assez franchement questionne les joueurs.Grâce à un joueur, nous avons désormais la réponse :En effet, durant l'une de ses parties, le joueur Steinfus a souhaité aller voir de plus près ce qui nous réservait lorsque nous arrivons à la fin de la carte de Valheim et a pris le soin de partager sa prouesse afin que nous soyons au courant. Malheureusement, lorsque nous nous rapprochons du bord de la carte,. Mauvaise nouvelle également, tout le stuff sera perdu, puisqu'il semble impossible de le récupérer.Malgré ses essais pour revenir dans des eaux plus calmes, son bateau s'est laissé entraîner et a fini par tomber...Il s'agit ici probablement d'une référence aux croyances de la Terre plate, très en vue au Moyen Âge. À cette époque, beaucoup pensaient qu'une fois l'extrémité de la Terre atteinte, les gens tomberaient dans le vide.Si vous souhaitez aller voir par vous-même cette fin de carte, nous vous conseillons tout d'abord de laisser tout votre équipement à votre base et de partir avec un Karve , mais aussi d'avoir du temps devant vous, puisque plusieurs heures de navigation sont demandées.