Quand sort le biome Mistlands ?

vous le proposant pour la somme de 15,99 € au lieu de 16,79 €, soit 5 % de réduction.

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible en accès anticipé depuis février 2021, Valheim évolue à son rythme. Les développeurs ne veulent, en effet, pas mettre la charrue avant les bœufs, et prennent le temps de travailler sur leurs ajouts, afin qu'ils arrivent sans aucun souci. Cela vaut également pour, permettant d'avoir un aperçu de cette nouvelle zone.Naturellement, comme chaque biome présent dans Valheim, et les jeux de ce genre, nous trouverons des ressources uniques dans les Mistlands, mais aussi de nouvelles créatures et très probablement un nouveau boss, le sixième. Tout cela nous permettra donc de créer de nouvelles choses, que ce soit du côté des armures, des armes ou de la cuisine, laquelle a d'ailleurs été améliorée avec la dernière mise à jour majeur, en septembre 2021. Côté bestiaire, nous aurons le droit à un nouveau genre de moustique, semble-t-il. Un arc a également été teasé il y a peu Côté monde, nous n'avons pas eu de nouvelles images récemment, mais à l'époque, Iron Gate avait partagé un aperçu, qui est bien évidemment loin d'être définitif. L'environnement sera normalement plus humide que ce que nous pouvons connaître dans les autres biomes.Bien évidemment, de nombreuses personnes se demandent. Bien que nous n'ayons aucune date de sortie, les développeurs ont affirmé à plusieurs reprises qu'il fallait se montrer patients. Étant donné qu'il s'agit de la plus grande mise à jour de Valheim (pour le moment), il est peu probable que nous la voyions arriver avant la fin de l'été.. Notez que nous aurons, entre-temps, le droit à quelques mises à jour plus petites, comme toujours.Cet article sera mis à jour au fil du temps, dès lors que de nouvelles informations seront partagées.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur Steam, et aucune sortie sur console ne semble prévue pour le moment . N'hésitez pas à consulter nos guides si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming,