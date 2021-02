Valheim est-il disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch ?

Valheim arrivera-t-il sur consoles ?

Depuis la sortie de Valheim sur Steam le 2 février dernier, de plus en plus de joueurs ont essayé et ont été séduits par l'expérience proposée par Iron Gate, en charge du développement. Bien qu'il soit disponible en accès anticipé, il est déjà très riche en contenu, et le sera encore plus au fil de ces prochains mois, comme le prouve la roadmap partagée par les développeurs , qui comptent bien améliorer l'expérience.De nombreux joueurs venant de découvrir Valheim, par les retours positifs de la communauté ou les créateurs de contenu se demandent s'il estÀ l'heure où nous écrivons ces lignes,, via Steam. Les développeurs n'ont fait aucune mention d'un quelconque portage sur console dans les mois à venir, et ne figure par sur la feuille de route. Les développeurs se consacreront dans un premier temps à améliorer l'accès anticipé, qui devrait au moins durer toute l'année 2021.Une fois la version 1.0 sortie,, puisque de nombreux jeux de survie ont fini par arriver que PS4 et Xbox One ces dernières années, après une certaine période d'exclusivité PC, à l'image de DayZ. Nous ne pouvons toutefois pas assurer que Valheim suivra ce chemin.Pour rappel, Valheim est un jeu de survie dans un monde ouvert généré de manière procédurale, se trouvant dans l'univers des Vikings. La survie, bien qu'élément essentiel du gameplay, ne sera pas le point le plus difficile. L'exploration, les combats et le craft seront d'autres points importants. Un guide du débutant est disponible à cette adresse , pour les novices. Valheim est disponible pour la somme de 16,79 € sur Steam.