Valheim : Le fermenteur, comment le débloquer ?

Comment avoir le fermenteur dans Valheim ?

x 30 bois précieux

x 5 bronze

x 10 résine

Comment utiliser le fermenteur ?

Dans, la progression est constante et dès lors que vous allez explorer de nouvelles zones, vous découvrirez de nouveaux items. Ces derniers donnent, normalement, accès à de nouvelles recettes, afin de débloquer encore plus de choses pour votre camp ou votre personnage. C'est, par exemple, le cas avec le bronze et le bois précieux , qui vous donnent la possibilité de construire de nouveaux objets, comme ce fameuxSi vous ne l'avez pas encore débloqué dans votre partie, ou si vous vous souvenez tout simplement plus comment vous pouvez obtenir, sachez qu'il suffit d'avoir du bronze et du bois précieux pour avoir la recette. Vous pourrez ensuite le construire, avec les éléments suivants :Vous pourrez ensuite placer votrelà où bon vous semble (en utilisant le marteau) en sachant que vous allez, probablement, devoir en construire un ou deux de plus par la suite. Prévoyez donc un espace assez grand, d'autant plus qu'il fautpour pouvoir les utiliser.Mais le construire ne suffit pas, étant donné qu'il faut avoir cuisiné, ou plutôt fait mijoter quelque chose avant de pouvoir le fermenter. Tout cela passe par le chaudron, qui se débloque avec la forge. Ce dernier nécessite 10 unités d'étain pour le construire, tout simplement. Un feu de camp doit ensuite être placé dessus pour qu'il fonctionne.Une fois le chaudron sur pied,, durant quelques jours, pour devenir des potions. Vous pourrez, par exemple, faire des potions d'endurance, de vie ou de résistance au poison ou au froid, idéal pour partir en exploration tout en limitant les dangers.Le chaudron vous servira, en outre, à cuisiner d'autres plats très intéressants. Nous vous conseillons d'ailleurs de l'utiliser puisque certaines recettes sont bien plus intéressantes que les aliments de bases.