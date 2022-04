Valheim dépasse les 10 millions de copies vendues

Nous n'avions jamais imaginé que Valheim puisse devenir si grand, pas même dans nos rêves les plus fous. Notre équipe a doublé depuis le lancement et savoir que Valheim est apprécié par des millions de joueurs à travers le monde nous honore et nous rend humbles en même temps. Nos ambitions pour le jeu n'ont jamais été aussi fortes.

vous le proposant pour la somme de 16,5 € au lieu de 16,79 €, soit 2 % de réduction.

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Valheim fait partie des succès fulgurants que nous n'attendions pas forcément. Disponible depuis le début de l'année 2021, après plusieurs mois de sorties vidéoludiques en demi-teinte,. Bien que sorti en accès anticipé, plusieurs millions de joueurs ont tenté l'aventure dès son lancement, à un rythme d'un million de nouvelles personnes par semaine, durant son mois de lancement.Quatorze mois plus tard, et après une mise à jour majeure,, comme l'expliquent Coffee Stain (éditeur) et Iron Gate (développeur) dans un communiqué de presse. D'ailleurs, les développeurs ne manquent pas de rappeler que les critiques sont très positives, sur plus de 290 000 avis, démontrant ce succès, qui dure avec le temps, comme le prouvent également les nombreux prix reçus ces derniers mois.D'ailleurs, en parlant d'ambitions,. Cette mise à jour est en « bonne voie » selon les développeurs, qui devraient nous en dire plus d'ici quelques semaines.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur Steam, et aucune sortie sur console ne semble prévue pour le moment . N'hésitez pas à consulter nos guides si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming,