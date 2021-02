Comment obtenir la canne à pêche dans Valheim ?

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Dans Valheim , les joueurs pourront débloquer de nombreux éléments à travers les craft qu'ils découvrent au fur et à mesure de leur aventure. Plus vous explorerez le monde, plus vous allez découvrir de nouvelles ressources, lesquelles vont vous permettre de créer de nouveaux objets, pour votre base ou pour votre survie. Malheureusement pour nous,ne peut pas être fabriquée par nos soins dans Valheim, à l'heure où nous écrivons ces lignes.Si elle ne peut pas être fabriquée, comment peut-on faire pour l'avoir ? Tout simplement en se rendant. Ce dernier pourra vous acheter quelques-uns de vos objets les plus précieux, en échange de Piastres, mais il vous propose aussi quelques items non négligeables pour la suite de votre survie. Outre la ceinture qui vous permet d' augmenter la capacité de stockage de votre personnage , vous pourrez lui acheter d'autres objets,Vous n'êtes pas obligé d'avoir récolté une jolie fortune, étant donné qu'elle est vendue en échange de 350 Piastres, ce qui est un prix tout à fait raisonnable. Notez qu'il faut impérativement acheter des appâts pour l'utiliser et qu'un lancer, qu'il soit réussi ou raté, vous en coûtera deux. Nous vous conseillons donc d'en faire un petit stock.Grâce à cette, vous pourrez récolter du poisson et donc augmenter vos recettes de cuisine, sachant que les plats à base de poissons vous octroient de nombreux points pour la jauge de faim.Pour finir, notez qu'il est possible qu'Iron Gate introduise, dans les mois à venir, d'autres modèles de cannes à pêche, à crafter soi-même, cette fois-ci.