Augmenter son inventaire sur Valheim

Lorsque vous débarquerez dans le gigantesque monde de, votre. Si lors de vos premiers périples cela ne posera pas de soucis, il se pourrait très vite que vous soyez freiné par cette limitation. Pas de panique, il existe une solution pour l'augmenter.Lorsque vous découvrirez les minerais, à commencer par le cuivre et l'étain, vous remarquerez très vite que ces ressources sont lourdes et prennent donc beaucoup de place dans votre inventaire. Cela vous obligera donc à enchaîner les allers-retours entre votre base et les différentes sources de minerais, ce qui, à la longue, va devenir répétitif, en plus d'être contreproductif.Pour, vous allez pouvoir acheter une ceinture, celle qui est vendue par le marchand. L'objet en question se nommeet coûte la modique somme de 950 Piastres, ce qui fait qu'il ne pourra pas être acheté tout de suite, surtout si vous jouez seul. Mais, lorsque vous aurez en réserve 950 Piastres et découvert l'emplacement du marchand Haldor sur votre carte, vous pourrez alors partir acheter cette ceinture,, ce qui est loin d'être négligeable. (Toutes les informations sur les marchand et comment le trouver sont disponibles ici ).Si vous n'avez pas la somme requise ou n'avait pas trouvé le marchand, étant donné que cela peut prendre du temps, sachez qu'il existe une petite alternative, très peu coûteuse en ressources et ô combien utile lors de longs voyages. Vous pouvez crafter un chariot, qui permet de stocker ses ressources, sans éviter de revenir à sa base. Il peut être emmené partout ou presque et son seul défaut est qu'il peut légèrement encombrant.