Obtenir l'armure de loup dans Valheim

Casque de drake

Armure de loup

Jambières de loup

Cape en fourrure de loup

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Lessont très importantes, étant donné qu'elles vous protègent et vous permettent d'encaisser plus de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Mieux encore, celle en peau de loup a quelques avantages, dont vous protéger du froid. Si vous souhaitez mettre la main sur cette armure, nous vous expliquons comment faire.Dans un premier cas, sachez que vous allez devoir vous rendre dans le biome de la montagne, ce qui n'est pas une mince affaire pour deux raisons : les loups et les drakes sont deux menaces qui n'hésiteront pas à vous tuer si vous n'êtes pas bien équipé, et surtout, le froid vous causera de lourds dommages. Vous allez donc devoir vous équiper d'armes en bronze, au minimum, ou en fer, ce que nous conseillons, afin de vaincre sans trop de difficultés les loups, et un arc amélioré au maximum pour vaincre les drakes. Vous allez également devoir fabriquer de l'hydromel givré, qui vous immunise contre les dégâts de gel durant dix minutes.Lorsque toutes les conditions sont réunies,. Il faudra en tuer de nombreux, puisqu'il vous faudrapour vous faire l'armure complète, de niveau 1. C'est pourquoi nous vous recommandons, au bout d'un moment et si cela est possible pour vous, de faire un élevage de loups . Vous gagnerez du temps pour récolter ces ressources.La peau de loup n'est pas le seul élément dur à récupérer dont vous allez avoir besoin, puisque des trophées de drake, des crocs de loup et surtout de l'argent sont nécessaires. Cette dernière ressource ne peut être récupérée qu'après avoir vaincu le boss numéro trois, Masse d'Os. Plus d'informations sur comment récupérer de l'argent ici Vous voilà prêt pour vous équiper d', qui comprend ces quatre éléments :Notez que grâce à celle-ci, vous serez immunisé contre le froid.