Valheim : Comment augmenter sa résistance au poison ?

Comment augmenter sa résistance au poison dans Valheim ?

10 miels

5 chardons (que nous trouvons dans la forêt noire)

1 queue de Nixe

10 charbons

Comme vous avez dû le remarquer, dans Valheim , nous avons affaire à plusieurs types d'ennemis, mais les plus embêtants sont sans aucun doute les « Enemy Blop » et toute leur clique avec leur poison. Les marécages étant un biome où la régénération de vie et d'endurance peut vite devenir un problème, ces bestioles vont très vite nous donner du fil à retordre avec leur poison, que nous retrouvons chez d'autres créatures également, mais à un degré moins élevé.Si vous ne parvenez pas à contrer ces dégâts, sachez qu'il est possible de les amoindrir, ce qui vous facilitera la vie.En effet, comme pour faire face au froid de la montagne , vous allez pouvoir tenter de, et notamment Masse d'Os, le troisième boss, particulièrement difficile.Vous allez avant tout devoir vous montrer prévoyant, en réalisant un nombre important de potions, quelles qu'elles soient, en amont. Ici, c'est donc, à base d'hydromel qui nous intéresse. Elle n'est cependant pas facile à faire, puisqu'il faut avoir trouvé plusieurs ressources avant, dont certaines assez rares, d'autant plus qu'elle met plusieurs jours à fermenter.Voici la liste des ingrédients pour, via le chaudron :Bien que la potion réduise drastiquementsur vous pendant dix minutes, nous vous conseillons toujours d'avoir un stock important, notamment en vue de combattre le troisième boss. Notez que vous allez également devoir fabriquer un fermenteur pour que l'puisse être utilisé.