Valheim : Comment explorer la montagne enneigée sans geler ?

Comment explorer la montagne enneigée sans geler dans Valheim ?

10 unités de miel

5 de chardon

2 poches de sang (obtenable dans la biome marais)

un œil de Naingris

Le biome de lase trouve assez facilement, mais il ne peut pas être exploré tout de suite, puisque si nous y allons sans protection, nous perdons très rapidement de la vie en gelant, au moins un point par seconde. Mais si Iron Gate a introduit ce biome et ses richesses, c'est qu'il est bel et bien explorable, évidemment. Vous allez toutefois devoir patienter et surtout explorer et crafter pour pouvoir découvrir l'étendue de ce monde enneigée.Nous nous sommes tous déjà aventurés dans la montagne avant de nous rendre compte qu'il faisait trop froid pour y rester. Sachez cependant qu'il est assez facile d'y aller lorsque nous pouvons vaincre ce froid. Pour cela, vous allez avant tout devoir trouver du miel et créer un chaudron ainsi qu'un fermenteur (assez facile à crafter une fois que vous avez du bronze), lequel devra être à l'abri, sinon son contenu ne fermentera pas. Une fois tous les objets créés, vous allez devoir vous rendre auprès du chaudron avec :Grâce à tout cela, vous allez pouvoir vous(tout cela permet d'obtenir six unités d'hydromel de résistance au froid). Nous vous conseillons d'en créer plusieurs lorsque vous partirez en exploration de la montagne enneigée, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Il faut savoir que l'N'hésitez pas à prendre de la nourriture, et plus particulièrement de la viande, pour éviter de mourir de faim en cours de route, surtout que les loups seront sans pitié avec vous.Dans ce biome, vous allez pouvoir mettre la main sur de l'Obsidienne, entre autres, laquelle va vous permettre d'améliorer votre établi au niveau 5. Le biome de la montagne enneigée est donc très important pour l'évolution de votre aventure.