Avoir du miel dans Valheim

Les ressources collectables sont nombreuses danset celles que nous pouvons créer le sont tout autant, si ce n'est plus. Parmi elles, nous retrouvons le. Toutefois, il faut passer par quelques étapes avant de pouvoir manger du miel ou l'utiliser pour d'autres recettes.Une multitude de joueurs ignorent qu'il est possible d'avoir, mais c'est bel et bien le cas. Avant toute chose, vous allez devoir trouver, qui sera bien évidemment la base de votre ruche.Nous les trouvons très souvent dans les ruches qui sont dans des cabanes abandonnées situées dans les prairies. Vous devrez ensuite décrocher la ruche, pour récolter la reine. Cela vous demandera d'être prudent, puisque les abeilles n'hésiteront pas à vous attaquer. Vous pouvez aussi détruire directement le bâtiment, pour limiter les dégâts subits et ainsi limiter le risque de mourir. Une fois la reine attrapée, vous débloquerez le plan pour construire la ruche.Lorsque vous aurez la reine, retournez dans votre base (où le lieu souhaité pour fabriquer la ruche) pour la construire. Ne les placez pas sous un toit, sinon les abeilles ne seront pas heureuses et ne produiront pas de miel.Après quelques jours en jeu,(au maximum 4 unités par ruche). Nous vous conseillons donc d'aller vérifier assez souvent leur contenu, pour éviter que la production ne tourne au ralenti.N'hésitez pas à fabriquer plusieurs ruches, puisque le miel, en plus d'être un bon apport pour votre faim et votre jauge de vie, peut être utilisé dans de nombreuses recettes, notamment l'hydromel.