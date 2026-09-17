Valheim : Comment accéder au Grand Nord (Deep North)

Préparez-vous à affronter l'ultime frontière gelée de Valheim. Découvrez le chemin à suivre pour atteindre le Grand Nord (Deep North), le matériel indispensable à emporter et les prérequis de progression nécessaires avant de vous aventurer dans cette région extrême.

Après des centaines d'heures passées à naviguer, bâtir et combattre à travers divers biomes éprouvants, le voyage touche à sa fin avec la zone la plus glaciale du monde nordique de Valheim. Situé à l'extrême nord de votre carte, le Grand Nord (Deep North en version originale) réserve un environnement exigeant conçu pour les joueurs ayant atteint la fin du jeu. Voici la démarche et la préparation requises pour atteindre cette terre enneigée.

Comment naviguer jusqu'au Grand Nord ?

Le moyen le plus simple et le seul véritable itinéraire pour rejoindre le Grand Nord reste la voie maritime. Pour vous y rendre, embarquez sur un navire et faites route directement vers la section centrale supérieure de votre carte du monde jusqu'à apercevoir la côte enneigée. Le plus pratique étant de le faire depuis les Mistlands.

L'accès au biome ne nécessite la réalisation d'aucune quête préalable ni la découverte d'un point de repère particulier. Néanmoins, la traversée étant particulièrement longue, il est vivement recommandé d'effectuer ce périple à bord d'un navire entièrement amélioré, et de prendre assez de nourriture pour ne pas voir sa barre de vie être trop basse une fois le Deep North découvert.

Sécuriser votre arrivée sur la côte glacée

Une fois le rivage du Grand Nord atteint, cherchez un terrain relativement plat le long de la côte pour y installer immédiatement un établi. Pensez à emporter directement les matériaux nécessaires pour construire un Portail de téléportation. Cela vous évitera d'avoir à refaire l'intégralité du trajet en bateau à chaque fois que vous devrez ravitailler votre personnage depuis votre base principale.

Anticipez également avant votre voyage en créant un Portail à votre base pour pouvoir l'utiliser tout de suite.

Les prérequis et l'équipement indispensables

En raison des conditions climatiques extrêmes du biome, une préparation minutieuse est obligatoire avant d'en explorer l'intérieur :

Protection contre le froid : Équipez-vous de pièces d'armure ou de consommables permettant de maintenir votre personnage au chaud sous peine subire des dégâts environnementaux (comme pour la Montagne).

Équipez-vous de pièces d'armure ou de consommables permettant de maintenir votre personnage au chaud sous peine subire des dégâts environnementaux (comme pour la Montagne). Armement de haut niveau : Le biome étant calibré pour le endgame, équipez-vous d'armes et d'armures puissantes issues de la région des Ashlands .

Le biome étant calibré pour le endgame, équipez-vous d'armes et d'armures puissantes issues de la région des . Vaincre le boss Fader : Il est fortement conseillé de battre Fader dans les Ashlands avant de faire route vers le nord. Son butin permet de fabriquer l' Eternal Pyre , une structure indispensable qui attire les Embers , une ressource nécessaire à la progression dans le Grand Nord qu'il est impossible de ramasser directement sur place.

Il est fortement conseillé de battre dans les Ashlands avant de faire route vers le nord. Son butin permet de fabriquer l' , une structure indispensable qui attire les , une ressource nécessaire à la progression dans le Grand Nord qu'il est impossible de ramasser directement sur place. Agrandir l'inventaire : Si ce n'est pas encore fait, agrandissez votre inventaire au maximum, pour pouvoir transporter le plus de ressources possible.

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Voilà, vous pouvez maintenant tenter de rejoindre le Deep North dans Valheim, mais attention, étant donné qu'il s'agit de la dernière zone du jeu, cela sera loin d'être un périple tranquille.