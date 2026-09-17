Valheim : Patch notes 1.0.14 du 17 septembre

Iron Gate a publié une petite mise à jour, qui corrige toutefois de nombreux problèmes, ce 17 septembre. Retrouvez le patch notes pour tout savoir des changements.

Environ une semaine après la sortie en 1.0 de Valheim, qui a vu de nombreux joueurs revenir sur le jeu de survie, le studio de développement publie un correctif, après que la communauté a pu faire des retours. C'est ainsi que de nombreux problèmes sont corrigés, tout en appliquant des équilibrages à d'autres points importants. Mais sans plus tarder, découvrez le patch notes de la mise à jour 1.0.14 de Valheim, publié ce 17 septembre sur toutes les plateformes.

Patch 1.0.14 de Valheim Qualité de vie Ajout de plusieurs nouvelles options de configuration des touches pour le clavier (touche d'esquive alternative, réaffectation de la barre d'accès rapide en plus de 1 à 8, prise en charge de la réaffectation de la roue radiale, prise en charge de la suppression des liaisons de touches).

Ajout d'un paramètre d'accessibilité pour pouvoir activer ou désactiver le blocage.

Ajout d'une option dans les paramètres de gameplay pour ignorer la cinématique d'introduction au démarrage.

Lors des attaques, la rotation du joueur s'aligne désormais également sur la direction d'attaque visée lorsque l'option d'attaque vers la direction du regard est activée, et pas seulement lorsqu'elle est désactivée.

Inversion des touches du capteur de mouvement et du fourreau sur la manette, ce qui rétablit le fourreau sur sa touche d'origine. Le capteur de mouvement peut désormais être activé à l'aide de la touche alternative combinée au bouton du fourreau. Optimisations Amélioration des performances du processeur graphique lorsque la tessellation est désactivée en éliminant la charge inutile du processeur graphique dans ce cas.

Les ombres de la carte des hauteurs sont désormais calculées avec plus de précision et à moindre coût de performance.

Optimisation des systèmes de particules dans le menu principal pour réduire le surdosage graphique.

Multiples améliorations des performances du processeur graphique sur Switch 2. Bugs et problèmes L'effet de la base de joueur sur certaines pièces de construction a été augmenté pour bloquer davantage les ennemis.

Correction d'inexactitudes dans le prétraitement des entrées du stick qui le rendaient fortement pondéré vers les mouvements alignés sur les axes et 30 % trop lent en diagonale.

Les bouffées de Jotun et les champignons magiques ne réapparaissent plus.

Correction d'un problème où les personnages des joueurs étaient parfois marqués par erreur comme des tricheurs temporaires, ce qui entraînait le marquage incorrect des objets lâchés par les monstres qu'ils tuaient comme ayant une origine de triche.

Les objets empilables de triche ne s'empilent plus avec les objets normaux, ce qui évite que les piles non tricheuses ne soient corrompues en état de triche.

La commande de développement des événements persistants se trouve désormais effectivement derrière l'interrupteur des commandes de développement et n'est plus disponible par défaut dans la console.

Correction d'erreurs lors de l'utilisation de l'attaque secondaire du grappin sur les créatures.

Correction de divers problèmes liés à l'eau des Ashlands, incluant les effets visuels et l'arrêt des dégâts d'eau.

Correction d'un bug où les personnages ne s'enregistraient pas correctement lors d'un appui manuel sur Sauvegarder en jouant sur un serveur hébergé par un tiers.

Désactivation de la mise en cache des données biologiques, ce qui corrige un bug où le cache pouvait se retrouver dans un état invalide, empêchant de rejoindre des serveurs distants.

Correction du niveau d'outil des haches de guerre du Grand Nord, qui peuvent désormais couper tous les arbres.

Les rochers plaçables persistent désormais, ne peuvent être placés que sur le sol, se brisent si le sol sur lequel ils reposent disparaît et fournissent un support au niveau du sol.

Mise à jour de la baliste pour qu'elle accepte tous les nouveaux trophées (tous les ennemis du Grand Nord, plus Bjorn et Vile).

Les pièces de construction en bois de charpente n'apparaissent plus de manière erronée dans les emplacements de biomes précédents.

Correction de divers plantages et erreurs pouvant survenir dans de rares circonstances.

Correction d'un bug où le casque du protecteur pouvait être fabriqué directement via la forge noire.

Correction d'un bug où les modifications de terrain par les joueurs ou les monstres pouvaient entraîner des problèmes de performance et de portail en multijoueur, tels que des problèmes de performance et de portail, des coutures de terrain et des modifications de terrain annulées.

Mise à jour de la musique du Grand Nord et des tunnels sinueux pour un meilleur équilibre et pour supprimer certains clics lors des boucles.

Joue désormais la musique correcte à Mörkhalla.

Meilleur mixage de la musique des lieux dans le Grand Nord.

Ajustement des collisionneurs du phoque et du bébé phoque pour mieux correspondre à leurs corps.

Correction d'un problème où le succès "Pas le temps de sommeiller" pouvait parfois ne pas être débloqué en multijoueur.

Correction d'un problème où les succès Le propriétaire terrien et L'architecte pouvaient se débloquer de manière répétée.

Nintendo Switch 2 : La sortie TV ne bascule plus de 120 Hz à 60 Hz lorsque le clavier virtuel est ouvert ou dans le menu d'accueil lors de l'utilisation du préréglage graphique équilibré et du jeu en multijoueur en ligne, ce qui provoquait un écran noir lors de l'entrée et de la sortie de ces menus.

PlayStation 5 : La sortie TV ne bascule plus de 120 Hz à 60 Hz dans le menu d'accueil lors de l'utilisation du préréglage graphique équilibré, ce qui provoquait un écran noir lors de l'entrée et de la sortie de ce menu.

PlayStation 5 : Le succès "Plus forts ensemble" est désormais réalisable.

Steam : Correction d'un bug où le cloud Steam pouvait rester bloqué dans un état invalide si le jeu plantait pendant la sauvegarde.

Valheim est donc disponible en version 1.0 sur PC, PS5, Xbox One et Series, et Nintendo Switch 1 et 2. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire instant Gaming vous le propose sur :