Valheim : Les développeurs partagent un message émouvant avant le lancement de la 1.0

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 septembre 2026 à 11h21
Après des années d'accès anticipé, le jeu de survie viking Valheim s'apprête à déployer sa version 1.0. Pour marquer cette étape historique, le studio Iron Gate revient sur cette aventure humaine exceptionnelle.
Valheim : Les développeurs partagent un message émouvant avant le lancement de la 1.0

L'attente touche enfin à sa fin pour les millions de vikings virtuels. Valheim, le phénomène de la survie en coopération qui a pris le monde d'assaut il y a quelques années, s'apprête à tourner la page de son accès anticipé. Dans quelques heures seulement, le titre déploiera sa très attendue version 1.0. Cette sortie définitive marque non seulement l'aboutissement d'un développement communautaire intense, mais signe également les grands débuts du jeu sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Dire que le chemin a été long serait un doux euphémisme, surtout quand on se rappelle les débuts fulgurants de ce projet indépendant devenu un véritable hit viral en l'espace de quelques semaines.

Une rétrospective touchante signée Iron Gate

Pour célébrer ce moment, le studio de développement, Iron Gate, a publié une vidéo rétrospective retraçant le long chemin parcouru jusqu'à cette version finale. Ce document vidéo est empreint d'une profonde nostalgie et d'une immense gratitude envers les joueurs. Les développeurs y partagent des témoignages poignants, évoquant notamment la façon dont l'expérience coopérative du jeu a pu aider certains membres de la communauté à traverser des épreuves difficiles dans leur vie personnelle.

C'est un témoignage de notre voyage commun, avec tous les hauts et les bas qui l'accompagnent, qui ressemble étrangement à votre propre trajectoire dans le jeu.

Miniature vidéo

En effet, la boucle de gameplay de survie de Valheim a toujours été propice à la création de souvenirs impérissables, oscillant entre des victoires contre des boss titanesques et des échecs cuisants, souvent hilarants, face à un arbre tombant dans la mauvaise direction. Cette vidéo est une belle manière de se remémorer ces instants partagés entre amis sur des serveurs dédiés.

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Pour tout savoir sur la 1.0 qui arrive ce 9 septembre, nous vous avons concocté un article spécial, récapitulant toutes les nouveautés sur la fin de l'accès anticipé de Valheim, qui sera donc disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 à ce moment. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 23,49 € au lieu de 30 €, soit 22 % de réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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