Valheim : Patch notes de la 1.0 du 9 septembre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2026 à 16h02
Ça y est, après plus de cinq ans d'attente, la version 1.0 de Valheim est enfin entre nos mains. Découvrez le patch notes pour prendre connaissance d'une partie des nouveautés.
Valheim : Patch notes de la 1.0 du 9 septembre

Le studio suédois Iron Gate vient de publier la mise à jour 1.0 de Valheim, laquelle met fin à l'accès anticipé, tout en ajoutant une dernière vague de contenu majeur (même si l'évolution de Valheim n'est pas terminée). Outre le nouveau biome, le Deep North, nous retrouvons de nouveaux ennemis dont des boss, des items, et une multitude d'améliorations.

Mais sans plus attendre, vous pouvez découvrir le patch notes en français de la mise à jour 1.0 de Valheim, laquelle est disponible sur toutes les plateformes, y compris sur PS5 et Nintendo Switch 2.

Version 1.0 de Valheim, le patch notes

Nouveau contenu

  • Nouveau biome : Deep North
  • Plus de 40 nouvelles armes
  • Nouvelles bombes et munitions
  • 4 nouveaux ensembles d'armure
  • 2 nouvelles capes
  • 2 nouveaux bijoux
  • Nouveaux outils
  • Plus de 10 nouvelles créatures
  • Plus de 80 nouvelles pièces de construction
  • 5 nouvelles pièces de construction liées à l'artisanat
  • Plus de 30 nouveaux matériaux d'artisanat
  • Plus de 20 nouveaux objets de nourriture
  • Nouveaux emplacements
  • Nouvelle musique
  • Nouveaux événements
  • Poches améliorisables
  • Succès

Nouvelles mécaniques

  • La neige est tombée de manière épaisse et profonde ; mieux vaut la déblayer avant de pouvoir construire !
  • Sur les mers et les étangs gelés, vous feriez mieux de faire attention où vous mettez les pieds.
  • Les Jotuns ont commencé leur invasion de Valheim ; partez dans le monde pour stopper leur avancée.
  • Traversez les hauteurs plus facilement grâce à un grappin !
  • Voyagez jusqu'aux limites extérieures de Valheim pour avoir une chance de découvrir des versions alternatives des biomes précédents.
  • Trouvez des idoles mystérieuses dispersées à travers le monde et apportez-les à une forge cachée pour avoir la possibilité d'améliorer davantage vos objets.
  • Débloquez de nouvelles cinématiques au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.
  • Rendez visite à Haldor pour trouver des améliorations pour votre inventaire.

Corrections et améliorations

  • Nouveau paramètre graphique pour la distance d'affichage.
  • Refonte du menu pour le marteau et le plateau de service.
  • Ajout du système de tissu Magica.
  • Refonte des descriptions.
  • Rééquilibrage des chances d'apparition des ennemis dans les Terres Cendrées.
  • Tous les styles de cheveux et de barbes sont désormais disponibles dès le début.
  • Mise à niveau du moteur Unity.
  • Corrections et améliorations diverses.

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Vous pouvez retrouver un patch notes plus fourni, mais comprenant des spoilers, directement sur le site officiel. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire instant Gaming vous le propose sur :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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