Le lancement de la 1.0 de Valheim explose les compteurs sur Steam

Après cinq années d'accès anticipé, Valheim vient de déployer sa version 1.0. Le jeu de survie viking enregistre un afflux massif de joueurs sur Steam, atteignant un pic inédit depuis 2021. Si le record historique semble intouchable, cette mise à jour colossale prouve que la magie opère toujours.

Cinq longues années se sont écoulées depuis que le monde a découvert ce titre de survie en coopération. Aujourd'hui, la sortie de la version finale de Valheim, survenue ce 9 septembre, marque un tournant majeur pour le studio Iron Gate. Les serveurs se remplissent à nouveau, témoignant de l'attachement indéfectible de la communauté pour cet univers mythologique aux graphismes si particuliers. Les joueurs du monde entier reprennent les armes pour explorer ces terres sauvages et impitoyables.

Un retour en force impressionnant sur Steam

Il semblerait que de nombreux aventuriers attendaient patiemment le déploiement de cette version définitive pour replonger dans l'aventure. Au moment d'écrire ces lignes, la plateforme de Valve enregistre environ 150 000 personnes connectées simultanément sur le jeu, tandis que ce chiffre est monté à 168 003 hier soir, peu de temps après la sortie de la 1.0. Un chiffre vertigineux qui n'avait pas été observé depuis le mois d'avril 2021.

Cependant, malgré cet engouement indéniable, le titre ne parvient pas à réitérer l'exploit monumental de ses tout premiers jours. Il y a plus de cinq ans, en pleine période de pandémie mondiale, le jeu avait rassemblé la somme astronomique de 502 387 joueurs connectés au même instant. Une époque exceptionnelle pour le studio, propulsée par une viralité hors norme et des créations communautaires partagées en masse sur toutes les plateformes sociales.

Il convient toutefois de nuancer fortement ces statistiques purement centrées sur l'écosystème PC. Le paysage vidéoludique a bien changé depuis le lancement initial. Le titre est désormais disponible sur les consoles de salon, incluant la PlayStation 5 et la Nintendo Switch depuis hier, et les différentes machines Xbox Series. La communauté est donc beaucoup plus fragmentée qu'auparavant, et les chiffres globaux réels sont probablement bien supérieurs à ce que les bases de données informatiques laissent entrevoir. Dans tous les cas, Iron Gate a réussi son pari.















Une mise à jour colossale pour clôturer l'accès anticipé

Pour accompagner ce lancement officiel tant espéré, les développeurs n'ont absolument pas fait les choses à moitié. Le patch notes est conséquent, détaillant une quantité astronomique d'ajouts et d'améliorations diverses. Le contenu proposé justifie amplement le retour des anciens explorateurs et l'arrivée des nouveaux curieux prêts à en découdre avec les divinités nordiques.

L'attraction principale de cette version finale réside incontestablement dans l'intégration du Deep North, un tout nouveau biome glacial qui promet des défis de survie totalement inédits. Pour survivre dans ces contrées extrêmement hostiles, les joueurs peuvent désormais concevoir plus de quarante armes flambant neuves, ainsi qu'une multitude d'outils et de matériaux de construction jamais vus auparavant. Les architectes en herbe auront largement de quoi bâtir des forteresses encore plus grandioses et résistantes.

Valheim est donc disponible en version 1.0 sur PC, PS5, Xbox One et Series, et Nintendo Switch 1 et 2. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire instant Gaming vous le propose sur :