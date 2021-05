Valheim a vendu 6,8 millions de copies

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En l'espèce d'un mois,. Si, depuis, l'intérêt autour du titre de simulation et de survie s'est calmé, nous venons d'apprendre, via un rapport de The Embracer Group , maison-mère de Coffee Stain (éditeur du titre),D'ailleurs, The Embracer Group estime que les ventes vont repartir dans les prochaines semaines, puisque selon eux, à la fin du trimestre en cours, au mois de juin donc,, ce qui pourrait être qualifié d'exploit. Grâce à ces belles performances,permet au chiffre d'affaires de Coffee Stain d'atteindre 780,9 millions de couronnes suédoises, soit environ 93 millions d'euros.Si Iron Gate lance sa première mise à jour majeure d'ici là, nommée Hearth and Home et qui doit se concentrer sur la construction de bâtiments et la cuisine , il est probable que l'intérêt de Valheim augmente de nouveau, étant donné qu'une multitude de joueurs se replongera, le temps de quelques jours, sur le titre, afin de découvrir ces nouveautés en jeu. Notez que trois autres mises à jour majeures sont prévues pour les prochains mois, avant une sortie en version finale au plus tôt en fin d'année 2021 selon la feuille de route partagée lors de sa sortie.