Valheim : Feuille de route et nouveautés à venir

Road map & mises à jour de Valheim

À peine sorti que Iron Gate a déjà levé les plans pour l'année 2021 de Valheim . Disponible depuis ce 2 février en accès anticipé, le titre mêlant exploration, combat et craft connaît un joli succès, dépassant les 100 000 utilisateurs simultanés tout en faisant partie des jeux les plus vendus sur Steam. De ce fait, de nombreux joueurs se demandent ce que leur réservent les développeurs pour ces prochains mois, et le moins que l'on puisse dire est que de nombreuses choses vont arriver.Pour le moment,, mettant l'accès sur divers points. Amélioration des bateaux et de la mer, nouveau biome ou encore les habituations, il y aura de tout. Mais Iron Gate est loin de se contenter de cela, puisque le studio travaille sur une pléthore de nouveautés, qui seront appliquées tout au long de cette année, si « Odin le veut ».Parmi elles, nous retrouvons des interactions multijoueur, des améliorations pour le système de combat, les phases de lune, une augmentation de l'inventaire des vendeurs, de nouvelles localisations uniques ou encore un mode sandbox. Les Brigands du Svartalfr et Munin devraient également faire leur arrivée.Actuellement en accès anticipé, état dans lequel il devrait rester au moins un an,, le but étant d'appliquer petit à petit du contenu tout en corrigeant les bugs et en écoutant la communauté. Les développeurs détailleront les mises à jour au moment de leur déploiement, mais nous n'avons aucune fenêtre de sortie pour le moment.