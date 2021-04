Valheim : Les trolls et certains boss bientôt améliorés, la prochaine MàJ avance bien

Premier teaser partagé par Iron Gate

Deuxième teaser partagé par Iron Gate

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

De nombreux joueurs ont terminé l'histoire principale de Valheim et attendent les mises à jour majeures pour repartir explorer le monde et découvrir les nouveautés. Cependant,. Mais la société a tenu à rassurer la communauté ce 23 avril, expliquant que la mise à jour majeure, la première d'une série de quatre, rappelons-le, avançait bien et les développeurs sont « impatients » de nous la présenter plus amplement.Même s'ils ne nous ont pas encore partagé de date de sortie, puisqu'ils veulent prendre le temps qu'il faut, deux nouvelles images ont été publiées, en guise de teaser :Cette mise à jour mettra, pour rappel, l'accent sur la construction, les maisons et tout ce qui s'ensuit.En outre, le studio a également expliqué que la prochaine mise à jour, qui devrait être publiée pour cette fin de mois d'avril,, avec plus de cheveux et des muscles mieux dessinés., pour leur donner un aperçu « plus frais ». Comme toujours, nous vous traduirons le patch notes dès lors que la mise à jour sera disponible.