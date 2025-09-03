Ce jeu culte ne devait pas être un survival, mais un battle royale Viking

Avant de devenir l'un des survival coopératifs les plus joués au monde, Valheim était censé surfer sur la mode des battle royale. Des Vikings parachutés dans une arène mortelle, des combats sans pitié… C'est ce que prévoyait le studio à l'origine, avant un virage créatif total qui changera tout.
Avec ses millions de joueurs, Valheim s'est imposé comme une référence du jeu de survie coopératif
. Mais lors d'un entretien à la gamescom 2025 avec nos confrères de PCGamesN
, le studio Iron Gate a surpris en avouant que son jeu culte n'était pas du tout parti pour être un survival. À l'origine, Valheim devait suivre la mode des battle royale
, avec des Vikings parachutés par des Valkyries dans une arène mortelle.
Un projet très différent à ses débuts
S'il est aujourd'hui l'un des meilleurs jeux du genre, Robin Eyre, directeur créatif, dévoile une anecdote très intéressante, en confiant que l'équipe « ne cherchait pas à créer un survival
» au départ, loin de là. Il explique que « Valheim était censé être un battle royale, avec des Vikings largués et essayant d'atteindre le centre de la carte. Mais nous avons préféré en faire une aventure coopérative, sans PvP imposé. Pour nous, jouer ensemble est plus intéressant que s'affronter.
»
Un virage qui a donné naissance à l'un des survival les plus populaires de la décennie, qui a réussi à se hisser parmi les jeux les plus joués sur Steam dans les jours qui ont suivi sa sortie en accès anticipé, au début de l'année 2021.
Un battle royale Viking ? Les développeurs y pensent encore
Bien évidemment, Iron Gate ne regrette pas son choix, mais Robin Eyre admet qu'un mode battle royale reste une idée séduisante
, bien que le genre se soit essoufflé depuis :
Je peux encore l'imaginer comme un mode. Des Valkyries qui vous lâchent, des combats d'équipes pour survivre… ce serait assez cool. Mais nous sommes heureux de ce que nous avons accompli.
Un mode alternatif pourrait donc être envisageable un jour, même si le studio reste attaché à l'ADN coopératif de Valheim. Et totalement concentré à l'évolution de son jeu avec encore une grande mise à jour dans les tuyaux avant la 1.0
Si aucun projet officiel n'a été annoncé, le studio confirme avoir « beaucoup d'idées de déclinaisons
», certaines loufoques, d'autres plus crédibles. L'avenir de Valheim pourrait donc réserver des surprises, entre extension du survival et expérimentations inédites pour rassembler encore plus de joueurs.
Rappelons que Valheim vient d'accueillir une mise à jour importante qui revoit totalement le système de combat
. La prochaine étape est l'arrivée d'un nouveau biome, le Grand Nord, pas avant la fin de l'année. La 1.0 devrait suivre ensuite, et Iron Gate pourrait nous en dire plus sur ses projets à ce moment.
Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 21,99 € au lieu de 30 €, soit 27 % de réduction.
commentaire (0)