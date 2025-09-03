Ce jeu culte ne devait pas être un survival, mais un battle royale Viking



le 03 septembre 2025 à 10h55 Publié par Corentin Rimbert le 03 septembre 2025 à 10h55

Avant de devenir l'un des survival coopératifs les plus joués au monde, Valheim était censé surfer sur la mode des battle royale. Des Vikings parachutés dans une arène mortelle, des combats sans pitié… C'est ce que prévoyait le studio à l'origine, avant un virage créatif total qui changera tout.