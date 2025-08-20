Valheim dévoile sa mise à jour Call to Arms avec un système de combat repensé

Iron Gate profite de la gamescom 2025 pour présenter Call to Arms, une mise à jour majeure qui transforme le combat dans Valheim, introduit de nouveaux ennemis, équipements et plus encore.
Valheim
continue d'étoffer son univers viking avec une mise à jour ambitieuse, qui est disponible en test avant d'arriver pour toutes et tous d'ici quelques semaines. Baptisée Call to Arms
, elle a été révélée lors du showcase d'IGN à la gamescom 2025 et propose un nouveau souffle au système de combat. Les joueurs peuvent dès à présent en découvrir le contenu grâce à la branche de test public. Voici tout ce qu'elle apporte.
Un nouveau système d'adrénaline et des trinkets
Au cœur de cette mise à jour se trouve l'ajout d'une mécanique d'adrénaline
. En infligeant des dégâts, en réussissant des esquives ou des parades parfaites, les vikings accumulent de l'énergie qui active automatiquement de nouveaux accessoires appelés trinkets (bibelots)
. Ces trinkets offrent des effets puissants qui renforcent les attaques ou modifient le style de combat, permettant une véritable personnalisation.
Avec 13 modèles différents
disponibles, chaque joueur pourra orienter son gameplay selon son approche. Coups lourds et méthodiques ou enchaînements rapides et agressifs, il y en aura pour tous les goûts.
Les ours débarquent dans le dixième royaume
La faune de Valheim s'enrichit avec l'arrivée d'un ennemi redoutable : les ours
. Ces prédateurs se promènent dans les biomes verdoyants du dixième royaume et représentent une menace de taille pour les aventuriers. Leur défaite permet d'obtenir des matériaux uniques, essentiels pour la fabrication d'une nouvelle armure qui fait son arrivée dans Valheim. Le Vile arrive également en tant que nouvel ennemi
.
Plus d'options pour forger et s'entraîner
Call to Arms ne se limite pas à l'adrénaline et aux ours. Les joueurs découvriront aussi les éléments suivants :
- De nouveaux matériaux de craft.
- Un set d'armes en bois pensé pour l'entraînement et les duels amicaux.
- Trois nouvelles pièces de construction.
- Un mannequin d'entraînement baptisé Battle Brother, idéal pour perfectionner ses compétences de combat.
Autant de nouveautés qui renforcent la dimension RPG et le buildcrafting, déjà au cœur de l'expérience Valheim.
Comment jouer à la mise à jour en avance ?
Si vous souhaitez découvrir tout cela en avance dans Valheim
, c'est possible. Le tout n'est pas encore disponible sur la branche officielle, mais l'est en bêta. Voici comment faire sur PC :
Nous ne savons pas encore quand sortira la mise à jour Call to Arms dans Valheim
- Steam
- Dans votre bibliothèque Steam, faites un clic droit sur Valheim et allez dans « Propriétés ».
- Allez ensuite dans « Bêtas » et écrivez le code « yesimadebackups » dans le deuxième encadré, puis vérifiez-le.
- Vous devriez normalement voir un message apparaître, confirmant le succès de la manipulation. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus.
- Notez qu'une petite mise à jour sera à télécharger, pour profiter de toutes les nouveautés.
- Microsoft Store / Game Pass
- Lancez le Xbox Insider Hub.
- Cherchez le menu « Previews ».
- Sélectionnez « Valheim Public Test ».
- Appuyez sur participer ou rejoindre, et vous allez ensuite pouvoir installer cette version test.
, puisque aucune date de sortie n'a été partagée. Si tout se passe bien, nous pouvons estimer une sortie d'ici quelques semaines. Le studio reviendra vers nous dès qu'il aura davantage d'informations à nous communiquer. Rappelons qu'une mise à jour plus importante est aussi dans les tuyaux, laquelle ajoutera un nouveau biome
.
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