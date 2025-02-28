Valheim continue de teaser son biome inédit et ses surprenantes créatures

Une deuxième vidéo du nouveau biome de Valheim vient d'être publiée, avec en prime la révélation de nouvelles créatures.

Des morses dans Valheim

Ça semble assez paisible.



Jusqu'à présent, la faune ne semble pas se préoccuper de ma présence ici.



Je devrais être en mesure de recueillir des ressources précieuses auprès d'eux si nécessaire.



C'est ma survie ou la leur, après tout.

. Celui-ci se trouve évidemment en haut de la carte et va permettre aux joueurs de découvrir une zone calme et glacée, comme la première vidéo l'a montré.Nous suivons toujours la Viking qui part explorer cette nouvelle région inconnue, dont elle ignore les secrets., et fort heureusement, elles ne seront pas agressives, normalement., et nous apprenons que ces animaux pourraient apporter des ressources utiles aux joueurs. Dans cette vidéo, le Grand Nord se démarque par son calme, bien que des dangers devraient bien être présents.L'aventurière partage également sa pensée. Voici ce qu'elle dit dans la vidéo :Iron Gate nous en dira plus ces prochaines semaines au sujet de son biome, dont le développement avance bien. Mais n'attendez pas une sortie tout de suite.