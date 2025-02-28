Valheim continue de teaser son biome inédit et ses surprenantes créatures

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 février 2025 à 18h25
Une deuxième vidéo du nouveau biome de Valheim vient d'être publiée, avec en prime la révélation de nouvelles créatures.
Valheim continue de teaser son biome inédit et ses surprenantes créatures
Valheim va prochaine accueillir un nouveau biome, qui est le Grand Nord (Deep North en version anglophone). Celui-ci se trouve évidemment en haut de la carte et va permettre aux joueurs de découvrir une zone calme et glacée, comme la première vidéo l'a montré.

Une deuxième vient d'être publiée, et nous donne quelques détails sur cet environnement inédit.

Des morses dans Valheim

Nous suivons toujours la Viking qui part explorer cette nouvelle région inconnue, dont elle ignore les secrets. Nous découvrons en même temps qu'elle les premières créatures que les joueurs pourront croiser, et fort heureusement, elles ne seront pas agressives, normalement. 

Il s'agit en effet de morses, ou tout du moins d'une espèce qui s'y rapproche, et nous apprenons que ces animaux pourraient apporter des ressources utiles aux joueurs. Dans cette vidéo, le Grand Nord se démarque par son calme, bien que des dangers devraient bien être présents.

morse-grand-nord
L'aventurière partage également sa pensée. Voici ce qu'elle dit dans la vidéo : 
Ça semble assez paisible.

Jusqu'à présent, la faune ne semble pas se préoccuper de ma présence ici.

Je devrais être en mesure de recueillir des ressources précieuses auprès d'eux si nécessaire.

C'est ma survie ou la leur, après tout.
Miniature vidéo

Iron Gate nous en dira plus ces prochaines semaines au sujet de son biome, dont le développement avance bien. Mais n'attendez pas une sortie tout de suite. Il faudra probablement patienter encore plusieurs mois avant de voir débarquer le biome Deep North dans Valheim.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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