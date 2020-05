CD Projekt devient la plus grande société de jeu vidéo en Europe

Voici une belle façon pour CD Projekt de célébrer le cinquième anniversaire de The Witcher 3. La société vient de passer en tête du classement européen des plus grandes compagnies de jeux vidéo.

D'après VGC , détrônant ainsi le mastodonteIl y a quelques jours de cela,. Si ce dernier peut paraître gigantesque par rapport au nombre de titres qu'il publie, il ne faut pas oublier que, une plateforme de ventes de jeux vidéo en format numérique qui a su séduire et gagner la confiance des utilisateurs. Aussi, la récente explosion de ventes de leur titre The Witcher 3: Wild Hunt n'y est pas pour rien non plus.À titre comparatif,, ce qui le place en deuxième position. Après une sombre année et un bilan fiscal en deçà des espérances du studio, et ce malgré 11 titres qui se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires chacun, perd naturellement la tête du classement. Cependant,. Mais il doit se montrer prudent et ne doit pas crier victoire trop tôt, car l'ombre deplane au-dessus des nouveaux jeux Ubisoft. En effet,