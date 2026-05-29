The Witcher 3 : CD Projekt parle de la taille de l'extension Songs of the Past et de son histoire

CD Projekt a, récemment, apporté de plus amples informations concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, notamment à propos de sa taille et de son histoire.

Comme vous le savez probablement déjà, CD Projekt a officialisé l'extension Songs of the Past, qui avait fait l'objet de nombreuses rumeurs par le passé, de The Witcher 3: Wild Hunt. Lors d'un livestream spécial célébrant Blood and Wine, CD Projekt a partagé quelques détails concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 sera similaire à Blood and Wine en taille

En effet, au cours du livestream du 28 mai dernier, qui a célébré le 10ème anniversaire de l'extension Blood and Wine, CD Projekt en a dit un peu plus à propos de Songs of the Past de The Witcher 3, qui doit débarquer en 2027. Ainsi, nous avons appris que l'extension Songs of the Past sera assez similaire en taille que Blood and Wine :

Songs of the Past s'alignera sur ce que vous connaissez déjà dans Blood and Wine, et sur ce que vous avez l'habitude de découvrir et d'attendre de nous lorsque nous sortons nos extensions. C'est une extension, soyons clairs.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 devrait être assez conséquente. Pour rappel, selon les statistiques connues, il faut environ 20 heures pour terminer Blood and Wine en ligne droite. Bien que CD Projekt n'ait pas donné d'estimation quant à la durée de vie de Songs of the Past, nous pouvons, très probablement, nous attendre à une aventure du même acabit en termes d'heures de jeu avec Songs of the Past.

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Des indices sur l'histoire de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3

Depuis la révélation de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, de nombreuses joueurs et joueuses attendent avec impatience d'en savoir plus, notamment à propos de l'histoire. Lors dudit livestream, CD Projekt a indiqué que ce contenu additionnel fera référence à Belleteyn, soit le festival de la fertilité dans l'univers du Sorceleur (qui marque également l'anniversaire de Yennefer et Ciri) :

Mais comme quelques personnes perceptives l'ont remarqué au cours des dernières 24 heures, des indices vous attendent lors d'une soirée très importante dans l'univers de The Witcher, la nuit de Belleteyn, dans notre célébration de Belleteyn que nous avons partagée il y a quelques semaines. Alors... continuez à chercher des indices.

À la fin du mois d'avril de cette année, CD Projekt avait partagé une publication à ce sujet sur le compte Twitter/X de la franchise. Sur l'image accompagnant le poème, nous y voyons Jaskier (Dandelion en anglais), mais aussi Geralt avec une nouvelle épée (la même que celle sur l'artwork de l'extension Songs of the Past).

On Belleteyn night, when tall fires rise,

Whispered wishes go through the quiet skies.

A lion cub's fate is penned in the stars,

And lilac and gooseberries are never too far.



Tonight, there are no monsters to kill, no roads to roam,

Just quiet thoughts and wishes that try to… pic.twitter.com/dVvjFcRIxD — The Witcher (@thewitcher) April 30, 2026

Bientôt de nouvelles informations sur Songs of the Past de The Witcher 3

Selon les dernières informations connues, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 sera présentée lors de la gamescom 2026. De ce fait, il se peut que ledit contenu additionnel soit montré lors de l'Opening Night Live de cette année. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.

Wind's howling... And it's taking us to @gamescom in Cologne!



Come join us in the entertainment area, where we will be showing Songs of the Past!



See you on the Path ⚔️ pic.twitter.com/4l31HlNcrr — The Witcher (@thewitcher) May 28, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :