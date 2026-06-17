The Witcher : La voix de Geralt donne son avis sur l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV

La voix de Geralt dans les jeux, Doug Cockle, s'est exprimée à propos du jeu d'acteur d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV de Netflix.

Comme vous le savez probablement déjà, Geralt de Riv est incarné par deux acteurs différents dans la série TV The Witcher : Henry Cavill fut le Sorceleur jusqu'à la saison 3, tandis que Liam Hemsworth a pris la relève à partir de la quatrième. D'ailleurs, la voix de Geralt dans les jeux de CD Projekt, Doug Cockle, a dit quelques mots concernant l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV The Witcher.

Doug Cockle loue l'interprétation de Cavill et Hemsworth dans la série The Witcher

Au cours d'un entretien avec les journalistes de Polygon, Doug Cockle, qui est connu pour être la voix de Geralt de Riv dans les opus The Witcher, est revenu sur le jeu d'acteur d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV de Netflix. Doug Cockle trouve, ainsi, que les deux acteurs ont « incarné à merveille Geralt », bien que leur interprétation diffère. Doug Cockle explique que, selon lui, le jeu d'Henry Cavill a « un peu plus de profondeur », contrairement à celui de Liam Hemsworth qui est « plus dynamique » :

Je trouve que l'interprétation d'Henry a un peu plus de profondeur/de poids, tandis que celle de Liam est un peu plus dynamique et dégage une certaine jeunesse, mais d'une manière amusante.

Revenant sur ces différences entre les deux interprétations, la voix de Geralt dans les jeux a repris l'exemple du personnage d'Hamlet, qui a été incarné par divers comédiens au fil du temps : « Ce que je dis toujours à propos de ce genre de choses, c'est que chaque comédien doit s'approprier son rôle. Des milliers de personnes ont incarné Hamlet, et chaque Hamlet est différent. Chacun apporte ses propres particularités, sa vie émotionnelle, ses expériences et ses idées, et interprète le personnage à travers tout cela ».

Henry Cavill's controversial Witcher replacement succeeded, says original voice of Geralt https://t.co/0cWQMzdIGL pic.twitter.com/lqyZnf2eMb — Polygon (@Polygon) June 15, 2026

Doug Cockle revient sur le changement d'acteur

Dans ce même échange avec Polygon, Doug Cockle a tout de même salué la décision de Liam Hemsworth de reprendre le rôle du Sorceleur à l'écran, après le départ d'Henry Cavill :

C'est difficile de faire ce qu'a fait [Hemsworth]. Vraiment, vraiment difficile, surtout avec un personnage issu d'une série que tant de gens adorent. C'est extrêmement difficile d'être l'acteur qui remplace celui qui a donné vie à un personnage dans la même série.

Pour rappel, la saison 5 de la série TV The Witcher devrait, selon les dernières informations connues, débarquer cette année. Or, nous ne possédons pas encore de date de sortie.