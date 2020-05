Ubisoft : Un bilan annuel sombre, pour un avenir meilleur ?

Malgré un bilan mitigé, Ubisoft reste positif et préfère penser à l'avenir qui ne pourra être que meilleur.

L'heure est au bilan financier pour les studios de développement.ne déroge pas à la règle et vient de publier son bilan annuel . Finalement, les résultats ne sont pas si décevants que cela, en dépit d'Au total,. Ainsi, nous retrouvons en tête des ventes du studio : Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey ,The Division, The Division 2, Far Cry 4, Far Cry 5, Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six: Siege, Watch Dogs et Watch Dogs 2.Cependant,. En effet,, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine, et le studio comptait naturellement sur ces derniers pour battre des records de ventes. Cependant, il en est tout autre. Ainsi,, pour un résultat total s'élevant à 1,53 milliard d'euros au lieu des 2,02 milliards par rapport à la même période pour l'année 2018/2019.. En effet, comme nous vous le disions précédemment, quatre gros titres sont très attendus dans les mois à venir, à savoir. Le studio porte naturellement ses espoirs sur ces derniers.De plus, le studio peut toujours compter sur ses best-sellers qui, malgré les années, continuent de se vendre. C'est le cas pour ses franchises Assassin's Creed, Ghost Recon, ou encore Far Cry.