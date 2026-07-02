The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2026 à 17h05
Les développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 ont porté une attention toute particulière et « beaucoup d'efforts » aux intrigues secondaires.
The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »

Développés par CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt et Cyberpunk 2077 profitent tous les deux d'une histoire principale conséquente, mais aussi d'intrigues secondaires tout aussi intéressantes. D'ailleurs, l'un des développeurs de chez CD Projekt a expliqué que l'une des priorités de l'équipe de développement était la qualité de ces intrigues.

Des efforts pour assurer la qualité des intrigues secondaires de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077

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Il y a très peu de temps, un internaute et utilisateur Twitter/X a fait l'éloge des missions annexes et du DLC de Cyberpunk 2077. Et cette publication n'est pas passée inaperçue car Pawel Sasko, qui fut le concepteur de quêtes de The Witcher 3 et directeur de la conception des quêtes sur Cyberpunk 2077, a répondu. Pawel Sasko a alors expliqué que la qualité des « intrigues secondaires » des deux jeux était une « priorité absolue » pour l'équipe de développement

Nous mettons un effort considérable dans les intrigues secondaires, celles-ci ont la plupart du temps le même budget et le même calendrier de production, des équipes talentueuses et plus de liberté créative (en n'étant pas liées à l'histoire principale, surtout).

Dans les deux, The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, la qualité dans celles-ci était une priorité absolue, pas un simple bonus.

En façonnant des histoires secondaires de qualité, que ce soit dans The Witcher 3 ou dans Cyberpunk 2077, CD Projekt a réussi à marquer les esprits. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses ayant parcouru l'un des deux ou bien les deux titres seront très certainement d'accord avec cela.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Cyberpunk 2077 est à retrouver sur les mêmes plateformes, mais seulement sur Nintendo Switch 2 et non Switch 1.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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