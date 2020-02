The Witcher 3 augmente ses ventes de 554 % grâce à la série Netflix

La série Netflix The Witcher semble avoir boosté les ventes de The Witcher 3, mais aussi des livres, selon un rapport du groupe NPD.

par les amateurs de la licence, même si certains redoutaient sa sortie avec la peur de voir l'univers créé par le Polonais Andrzej Sapkowski mal retranscrit dans la série réalisée par Lauren Schmidt Hissrich. Cependant, l'accueil a dans son ensemble été plutôt très bon, en témoignent les nombreuses critiques positives sur les réseaux sociaux. Si la série a permis à une multitude de personnes de faire connaissance avec, il semblerait également qu'elle ait permis à de nombreux joueurs de sauter le pas, etLes jours suivant la sortie de la série, le nombre de joueurs sur Steam a drastiquement augmenté , alors que The Witcher 3 fait partie des jeux les plus vendus sur le PS Store en décembre . C'est donc en toute logique que les ventes de ce dernier ont connu une forte hausse. Selon le groupe d'analystes NPD par rapport à la même période en 2018. Dans le même temps, les romans ont eux aussi connu une seconde jeunesse,Pour celles et ceux qui en doutaient encore, il y a bien une corrélation entre le succès de la série et les ventes des œuvres originales et des jeux vidéo. Avec une deuxième saison d'ores et déjà en production, tout comme un film d'animation , l'intérêt porté à l'univers dene risque pas de diminuer durant ces prochains mois.