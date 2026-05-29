CD Projekt prépare plusieurs surprises après le nouveau DLC de The Witcher 3

L'annonce de Songs of the Past, la nouvelle extension de The Witcher 3 a surpris l'ensemble des joueurs. Mais CD Projekt pourrait encore étonner sa communauté en 2026.

Le 27 mai 2026, CD Projekt a provoqué une véritable tempête en ligne en annonçant l'arrivée prochaine d'une nouvelle extension pour The Witcher 3: Wild Hunt, 10 ans après Blood & Wine. Si cela a suffi pour donner le sourire aux admirateurs de Geralt de Riv, le studio ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

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Bien entendu, Project Orion, The Witcher 4 ou encore Project Hadar sont toujours en cours de développement. Mais le studio a laissé entendre que d'autres projets, non encore dévoilés, sont à venir. Les déclarations laissent d'ailleurs penser que certains d'entre eux pourraient sortir d'ici la fin de l'année 2026.

Plusieurs projets non annoncés bientôt lancés par CD Projekt

Cette révélation a été faite dans le dernier bilan financier de CD Projekt RED. Le document indique que « Certains autres projets non annoncés, précédemment divulgués par la société mère dans ses rapports périodiques antérieurs, sont également à un stade de développement avancé, ce qui pourrait potentiellement mener à leur sortie au cours des prochains trimestres de cette année et de l'année suivante ».

Suite à cette révélation, le doute plane chez les joueurs. En effet, il est impossible de savoir à l'heure actuelle si les projets en question sont des jeux à part entière ou des extensions. Cependant, quelques indices ont été repérés pendant la conférence téléphonique et la séance de questions-réponses accompagnant cette publication.

Trois projets évoqués et lancés peu de temps après The Witcher 3 : Songs of the Past ?

Les journalistes de GamesRadar (ayant eu accès à ces renseignements) indiquent que plusieurs dirigeants de CD Projekt RED ont évoqué trois projets. Ils ont précisé lors de ces échanges que deux d'entre eux sont liés aux jeux vidéo et qu'un troisième est un « projet non lié aux jeux vidéo ».

Une adaptation sur un autre média sous forme de série animée ou de manga comme Cyberpunk Edgerunners: MADNESS est donc possible. Mais il ne s'agit pas de la saison 2 de la série Cyberpunk Edgerunners car celle-ci est déjà connue. Dans tous les cas, les prochains mois seront chargés pour CD Projekt et cela devrait enchanter les admirateurs du studio.