Un nouveau spin-off de The Witcher développé en secret ?

Entre le quatrième opus de la franchise et le nouveau DLC de The Witcher 3, CD Projekt RED est très occupé en ce moment. Mais un rapport suggère que les équipes travailleraient également sur un autre projet.

Il y a beaucoup d'agitation sur le Continent. Si les admirateurs de la franchise ont hâte de découvrir l'épopée de Ciri dans The Witcher IV, l'annonce surprise de l'extension Songs of the Past pour The Witcher 3: Wild Hunt va donner envie à de nombreux joueurs de relancer le titre. Cependant, le monde des sorceleurs aurait d'autres surprises en réserve.

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Depuis plusieurs années, le nom de Project Sirius circule. Ce titre free-to-play encore très mystérieux devrait amener une dimension multijoueur à la franchise. Toutefois, il ne serait pas le seul spin-off multijoueur actuellement en développement dans les locaux de CD Projekt RED.

Un titre différent de Project Sirius actuellement en développement ?

C'est en tout cas ce qu'affirme le média MP1st. Des sources proches de ce dernier affirment qu'un deuxième projet multijoueur décrit comme un action-RPG coopératif free-to-play occuperait une partie des équipes du studio. D'ailleurs, ce spin-off se distinguerait de Project Sirius sur plusieurs points. Ce jeu inconnu serait spécialement pensé pour le jeu sur PC et mobiles. Tandis que Project Sirius, plus ambitieux, serait destiné aux consoles et PC.

Mais MP1st aurait obtenu d'autres informations concernant le gameplay et les possibilités de ce nouveau titre. Dans leur article datant du 14 juin 2026, il est précisé que ce jeu se déroulerait en 1230, « à l'époque où Geralt était encore un jeune sorceleur. Côté gameplay, vous accomplirez des contrats pour éliminer des monstres dans divers environnements ».

Prolonger l'expérience de The Witcher 3, même si ce spin-off n'a pas encore été officialisé

Plus loin, il est écrit qu'un « système de compétences régit les combats, vous permettant de choisir des capacités parmi différentes écoles de sorceleurs et de personnaliser vos mouvements en maîtrisant les Signes et en préparant des potions ». Enfin, ce spin-off proposera des éléments de personnalisation pour créer votre propre sorceleur.

Bien que tout cela semble tentant, CD Projekt RED n'a encore rien communiqué concernant ce projet. L'information est donc à prendre avec des pincettes en attendant une révélation officielle.