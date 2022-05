The Quarry : La durée de vie annoncée

Selon le joueur, une seule partie de The Quarry peut prendre environ dix heures. Le jeu est également conçu pour être hautement rejouable, car nous pensons que beaucoup voudront emprunter des chemins alternatifs et faire des choix différents. Si vous cherchez à découvrir toutes les permutations de l'histoire de The Quarry, vous vous retrouverez à jouer pendant très longtemps !

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs jours maintenant, la communication autour du prochain titre de Supermassive Games, The Quarry, s'intensifie. Dernièrement, nous avons eu le droit à de plus amples informations au sujet de la nouvelle mécanique de jeu implantée dans le soft . Désormais, c'est la durée de vie de The Quarry qui est au cœur de l'actualité.En effet, durant un entretien avec les journalistes de SegmentNext . Il faudra compter environafin de voir les crédits apparaître à l'écran. Néanmoins, The Quarry comporte 186 fins uniques et invite donc à la. À ce sujet, Will Byles a déclaré :Rappelons que The Quarry, successeur spirituel d'Until Dawn , invitera les joueurs et les joueuses à prendre les commandes de plusieurs personnages. La liste complète est disponible dans notre article dédié est prévu pour lesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander à moindre coût :