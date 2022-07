The Quarry : Un nouvel essai gratuit disponible sur Xbox et Steam

PC Édition Standard → 31,99 € au lieu de 59,99 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 39,49 € au lieu de 69,99 €, soit 44 % de réduction.

Le dernier jeu narratif et d'horreur de Supermassive Games et 2K Games,, est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu, au début du mois de juin. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent, actuellement, s'essayer au titre grâce à un, disponible sur Xbox et sur la plateforme Steam.Ainsi, celles et ceux qui désirent avoir un aperçu de cette nouvelle aventure horrifique, avant de l'acheter, peuvent se rendre sur l e Microsoft Store ou bien sur Steam , depuis leur console ou leur PC, pour télécharger ledit essai gratuit. Il suffit de cliquer sur « Essai gratuit » sur les pages du jeu, depuis lesdits stores. À l'heure actuelle, nous ne savons pas pendant combien de temps cet essai gratuit sera disponible.Pour rappel, The Quarry invite les joueurs à incarner neuf moniteurs, aux caractères et backgrounds scénaristiques différents. Pour leur dernière soirée à Hackett's Quarry, ces derniers décident d'organiser une petite fête. Malheureusement, rien ne se passera comme prévu et ce qui devait être un bon moment, entre amis, tourne au cauchemar.Si vous désirez en savoir plus quant aux personnages jouables de The Quarry, sachez que nous vous avions concocté un article les présentant tous. Par ailleurs, vous pouvez retrouver les configurations PC requises, dans un article dédié . Le titre est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Notre test de The Quarry est disponible.Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à prix réduit :