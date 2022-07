The Quarry : Le mode multijoueur en ligne, « La Meute de Loups », est arrivé

#TheQuarry's major update is LIVE!



🐺 Play Wolfpack Online Multiplayer with up to 7 friends

🎙 Listen to every Bizarre Yet Bonafide podcast ep.

📼 Deluxe Edition owners, explore in style w/ '80s outfitshttps://t.co/XhaLIFIi6U



🚨 Spoiler and headphone warning for the video 🚨 pic.twitter.com/fxe2fIJjMu — Supermassive Games (@SuperMGames) July 8, 2022

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 45,49 € au lieu de 69,99 €, soit 35 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 53,99 € au lieu de 69,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 65,89 € au lieu de 84,99 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 53,99 € au lieu de 69,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 65,89 € au lieu de 84,99 €, soit 22 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Le dernier jeu narratif et d'horreur de Supermassive Games, est arrivé au début du mois de juin, sur la plupart des plateformes de jeu. À son lancement officiel, le titre ne proposait, malheureusement, pas de mode multijoueur en ligne, les développeurs ayant préféré le reporter à une date ultérieure Or, The Quarry a, récemment, accueilli une toute nouvelle mise à jour majeure,. Nommé « La Meute de Loups », celui-ci permet à un joueur, devenu hôte de la partie, d'inviter jusqu'à sept personnes à regarder son aventure. Ces derniers pourront alors voter pour chaque décision importante et donc déterminer la suite des événements.Par ailleurs, ce récent patch apporte de, sur le thème des années 80, pour les personnages jouables. Les joueurs et les joueuses, possédant l'édition Deluxe de The Quarry, peuvent d'ores et déjà les découvrir. Ces éléments cosmétiques sont également vendus séparément, via un pack DLC.Finalement, les, qui étaient auparavant uniquement accessibles via des plateformes de streaming, sont désormais disponibles dans le jeu. Pour rappel, ce podcast suit les enquêteurs paranormaux fictifs, Grace et Anton, cherchant à faire la lumière sur les événements se déroulant dans la région de The Quarry.