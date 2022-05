The Quarry : « Death Rewind » expliqué, une nouvelle mécanique de jeu annulant la mort des personnages

[...] Death Rewind [rembobinage de la mort, en français] est un mécanisme de relance qui se déverrouille après avoir parcouru l'histoire ou si vous achetez l'édition Deluxe du jeu. Vous avez essentiellement trois « vies » qui vous permettent d'éviter la mort d'un personnage au prix de l'utilisation de l'une des vies. Vous serez ramené au moment précédent le choix qui a entrainé la mort du personnage [...]

Contrairement aux autres titres de Supermassive Games, The Quarry proposera un mécanisme de jeu différent, qui pourrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses. En effet, le directeur de The Quarry, Will Byles, a récemment expliqué à SegmentNext qu', après avoir terminé une première fois l'aventure, grâce au « Death Rewind » :Ce qui peut être relativement intéressant, manette en main, et ce qui pourra être très rafraîchissant pour le genre. D'autant plus que The Quarry devrait offrir une grande rejouabilité puisque le soft proposera plus de 180 fins uniques au total, selon les dernières informations.Rappelons que The Quarry, successeur spirituel d'Until Dawn , invitera les joueurs et les joueuses à prendre les commandes de plusieurs personnages. La liste complète est disponible dans notre article dédié est prévu pour lesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander à moindre coût :