The Quarry : L'influence d'Until Dawn expliquée par le directeur du jeu

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le directeur de The Quarry, Will Byles, est récemment revenu sur l'influence d'Until Dawn sur le prochain titre du studio Supermassive Games. Dans une interview accordée aux journalismes d'IGN , Will Byles explique que The Quarry est assez similaire à, dans le sens où les deux jeux mettent en scène des adolescents et s'apparentent à un « teen-horror movie ». Par ailleurs, les deux titres mettent en scène des monstres, vecteurs d'horreur.Néanmoins, les développeurs vont un peu plus loin, avec The Quarry, en proposant. Par ailleurs, Supermassive Games a davantage mis l'emphase sur, que dans Until Dawn. Ainsi, les joueurs et les joueuses n'auront plus que pour seul objectif de rester en vie, mais ils devront également faire attention à leurs choix, en fonction des relations entre les personnages Par ailleurs, la technique n'est plus la même que celle utilisée pour Until Dawn. Supermassive Games possède, désormais, son propre outil facilitant le développement de leurs jeux. De plus, la Motion Capture s'est vue améliorée au fil du temps et cela permet une modélisation plus réaliste et précise qu'auparavant.Ainsi, de manière générale, The Quarry semble bien être le successeur spirituel d'Until Dawn mais les développeurs ne se sont pas contentés d'effectuer un copié/collé. Ils ont cherché à améliorer l'expérience de jeu et à lui attribué plus de profondeur, via différents aspects. Le pari sera-t-il réussi ? Réponse, date de sortie officielle deSi vous souhaitez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander à moindre coût :