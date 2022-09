Supermassive Games (The Quarry, Until Dawn) travaille déjà sur un nouveau jeu

PC Édition Standard → 31,98 € au lieu de 59,99 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 35,49 € au lieu de 69,99 €, soit 49 % de réduction.

Généralement, tous les ans, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir et parcourir un nouveau jeu développé par Supermassive Games. 2022 est une année exceptionnelle, car, alors que le quatrième opus de The Dark Pictures Anthology,, arrive en novembre, le studio de développement a sorti un « successeur spirituel » d'Until Dawn, soit, cet été.Or, Supermassive Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et travaille déjà sur son prochain projet vidéoludique. En effet, récemment, les journalistes de chez VGC ont pu interviewer le directeur de Supermassive Games, Will Byles, qui a expliqué que: « Nous avons commencé à travailler dessus. Je ne peux pas vous dire plus, mais nous avons commencé ».D'ailleurs, Will Byles a dévoilé quelques informations supplémentaires : selon ses propos, le prochain titre de Supermassive Games versera toujours dans « l'horreur classique », mais pourrait dévier du sous-genre « teen horror », et devrait être équivalent « en taille à The Quarry ». En ce qui concerne la sortie du soft, le directeur du studio a ajouté que celui-ci pourrait arriver « en 2025, ou peut-être en 2026 ». Or, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Rappelons finalement que The Quarry, le dernier jeu en date de Supermassive Games, est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC.