The Quarry : Plus de 180 fins uniques annoncées

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Hidden Agenda,, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ou encore House of Ashes, pour ne citer que ceux-là, ont deux points en commun : ils sont développés par Supermassive Games et ils mettent l'accent sur le choix des joueurs et des joueuses, car ils se veulent narratifs, et bien souvent horrifiques. Par ailleurs, nous connaissons le prochain jeu de Supermassive Games. Il s'agit de The Quarry.Annoncé il y a quelques semaines, et prévu pour cet été 2022, la communication autour de The Quarry s'intensifie. Récemment, le réalisateur du jeu, Will Byles, s'est entretenu avec les journalistes d' IGN . Will Byles a, ainsi, déclaré que: « Nous avons élaboré 186 fins différentes pour ces personnages, pas seulement [s'ils sont]vivants ou morts... Les histoires qu'ils ont en cours de route sont extrêmement variées ».Par ailleurs, le réalisateur de The Quarry a précisé que cela demandait un travail plus que conséquent : « Nous l'écrivons comme un scénario de film... Les acteurs sont habitués à un scénario de 100 pages [sur un long métrage], le scénario de celui-ci fait plus de 1 000 pages [...] Nous devons tourner 50 pages par jour, ce qui est du jamais vu. C'est une quantité folle de séquences ».Rappelons que The Quarry, successeur spirituel d'Until Dawn , invitera les joueurs et les joueuses à prendre les commandes de plusieurs personnages, dès ce 10 juin. La liste complète est disponible dans notre article dédié Si vous souhaitez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander à moindre coût :