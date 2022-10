The Quarry : Un pack gratuit d'éléments cosmétiques pour Halloween

#TheQuarry ‘50s outfits are the bee’s knees 🐝



PC Édition Standard → 31,98 € au lieu de 59,99 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 35,49 € au lieu de 69,99 €, soit 49 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 57,84 € au lieu de 69,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Deluxe → 69,85 € au lieu de 84,99 €, soit 18 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 57,84 € au lieu de 69,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Deluxe → 69,85 € au lieu de 84,99 €, soit 18 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis le mois de juin de cette année, sur la plupart des plateformes de jeu,refait parler de lui en ce jour. Il y a peu de temps, le studio de développement, Supermassive Games, et l'éditeur du titre, 2K Games, ont annoncé qu', en lien avec Halloween, est actuellement, et ce jusqu'au 1er novembre. Il s'agit du DLC « Tenues rétro style années 50 pour les personnages ». Sachez qu'après la date indiquée précédemment, le pack sera vendu à 4,99 €. Or, ce n'est pas tout.En effet, en plus du DLC,, selon une durée déterminée : les éditions numériques du soft sont à moins 40 % sur les différents stores. Cette offre est disponible jusqu'au 2 novembre sur le PlayStation Store (seulement la Deluxe Edition) et jusqu'au 31 octobre sur Microsoft Store. En ce qui concerne la plateforme Steam, l'édition Standard et Deluxe de The Quarry bénéficient de cette réduction jusqu'au 4 novembre prochain.The Quarry est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Notre test du jeu est disponible. Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :