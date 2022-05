Take-Two prévoit de sortir deux fois plus de gros jeux

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a peu de temps, Take-Two a publié ses résultats financiers pour l'année fiscale terminée en avril et pour le dernier trimestre. Nous apprenions alors, par exemple, quea dépassé les attentes de la société . D'ailleurs,Dans la présentation des résultats de la société , Take-Two indique avoir de nombreux projets : ils entendent sortir, par rapport à l'année précédente. Dans cette optique, la société indique vouloir lancer 24 jeux dits « immersifs » (terme définissant les titres ayant « le gameplay le plus profond et le plus d'heures de contenu », selon Take-Two) d'ici l'exercice 2025. Ce qui est relativement important, vous en conviendrez très certainement.Malheureusement, nous ne connaissons pas encore précisément tous les jeux que la société prévoit de déployer sur le marché vidéoludique, dans les années à venir. Il y a fort à parier que de plus amples informations, à ce propos, arriveront dans les prochains mois. Néanmoins, pour ceux déjà connus, nous pouvons citerencore Marvel's Midnight Suns. De prochains titres de la série NBA et PGA verront, très probablement, le jour, également.En ce qui concerne The Quarry, sachez que le jeu d' une nouvelle mécanique , en plus d'une certaine rejouabilité en raison de ses différents embranchements scénaristiques et fins . Le titre, jugé comme successeur spirituel d'Untill Dawn , doit débarquer leSi vous souhaitez parcourir l'aventure The Quarry, notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander à moindre coût :