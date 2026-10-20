Nintendo explique avoir sous-estimé la demande pour la Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 octobre 2026 à 14h42
Nintendo a, récemment, dit quelques mots à propos des stocks limités de la Nintendo Switch 2 40ème anniversaire The Legend of Zelda, en indiquant avoir sous-estimé la demande concernant les produits de cette édition spéciale.
Ajouter aux sources préférées
Nintendo explique avoir sous-estimé la demande pour la Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda

Lors du Nintendo Direct dédié au 40ème anniversaire de The Legend of Zelda, Nintendo a, pour rappel, présenté une Nintendo Switch 2 spéciale et en édition limitée, mais aussi une manette aux couleurs de la franchise. Peu de temps après l'ouverture des précommandes, qui ont donné naissance à des files d'attente importantes sur les différents sites internet de vente, la console était notamment introuvable et en rupture de stock. Nintendo a évoqué le sujet, il y a peu de temps, en expliquant avoir sous-estimé la demande concernant la Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda ainsi que la manette.

À lire également

La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers
The Legend of Zelda: Ocarina of Time10 septembre 2026

La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers

De nombreuses personnes revendent déjà la console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire à des prix très élevés.

Une demande mal évaluée pour les produits de l'édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda

switch-2-edition-40-anniversaire-zelda

C'est durant un échange avec le YouTuber Coelho no Japao que le vice-président de la division d'Amérique latine de Nintendo, Bill van Zyll, a parlé de la rupture de stock actuelle concernant les produits Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda, dont la console. Bill van Zyll indique alors que Nintendo a « sous-estimé l'engouement ». Ses mots sont les suivants : 

Eh bien, si nous nous y étions attendus, nous ne serions pas dans cette situation, n'est-ce pas ? Du moins, pas à ce point. Je peux vous dire qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Nous rencontrons ce problème absolument partout. Nous tenons à nous en excuser. Cela n'était certainement pas notre intention. Nous avons sous-estimé l'engouement que cela susciterait - et certains marchés se démarquent clairement.

Des propos qui peuvent paraître plutôt étonnants, notamment en raison de la popularité de la franchise The Legend of Zelda. Pour autant, la communauté peut être rassurée car Nintendo a prévu de nouveaux stocks.

À lire également

Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce une (magnifique) Switch 2 collector et des accessoires exclusifs
The Legend of Zelda: Ocarina of Time08 septembre 2026

Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce une (magnifique) Switch 2 collector et des accessoires exclusifs

Nintendo a frappé fort lors du Direct dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda. Entre des images inédites du remake d'Ocarina of Time et l'annonce d'une Switch 2 édition s…

De nouveaux stocks au programme pour la Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda

the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-link

Durant le même échange, Bill van Zyll a spécifié que Nintendo entend proposer de nouveaux stocks pour la Nintendo Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda. Pour autant, aucun détail supplémentaire n'a été partagé à ce sujet. De ce fait, nous ne savons pas encore quand cette édition spéciale de la Switch 2 se rendra de nouveau disponible dans les boutiques et sur les sites internet de vente. Bill Van Zyll invite ainsi à la patience.

Miniature vidéo

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Zelda Ocarina of Time présente l'amphithéâtre des monstres, un endroit bien particulier
Ocarina of Time 15 octobre 2026

Zelda Ocarina of Time présente l'amphithéâtre des monstres, un endroit bien particulier

Nintendo a partagé quelques informations concernant un lieu bien spécifique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time : l'amphithéâtre des monstres.
Zelda Ocarina of Time s'offre une nouvelle bande-annonce
Ocarina of Time 14 octobre 2026

Zelda Ocarina of Time s'offre une nouvelle bande-annonce

Nintendo a, récemment, partagé un tout nouveau trailer présentant davantage le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, arrivant sur Switch 2.
Un jeu Zelda développé par Ubisoft ? L'idée a bien existé mais a été annulée
Ocarina of Time 25 septembre 2026

Un jeu Zelda développé par Ubisoft ? L'idée a bien existé mais a été annulée

Alors que les joueurs attendent le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, une histoire totalement improbable vient d'être révélée. En effet, Ubisoft a été approché pour créer un spin-off de la saga, mais...
La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers
Ocarina of Time 10 septembre 2026

La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers

De nombreuses personnes revendent déjà la console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire à des prix très élevés.
Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce une (magnifique) Switch 2 collector et des accessoires exclusifs
Ocarina of Time 08 septembre 2026

Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce une (magnifique) Switch 2 collector et des accessoires exclusifs

Nintendo a frappé fort lors du Direct dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda. Entre des images inédites du remake d'Ocarina of Time et l'annonce d'une Switch 2 édition spéciale, les fans ont de quoi se réjouir.
The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct : Résumé de toutes les annonces
Ocarina of Time 08 septembre 2026

The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct : Résumé de toutes les annonces

Nintendo a organisé ce 8 septembre une présentation spéciale concernant le futur de la saga The Legend of Zelda. Retrouvez toutes les annonces qui ont été faites, mais aussi la rediffusion de stream.

commentaire (0)