Nintendo explique avoir sous-estimé la demande pour la Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda

Nintendo a, récemment, dit quelques mots à propos des stocks limités de la Nintendo Switch 2 40ème anniversaire The Legend of Zelda, en indiquant avoir sous-estimé la demande concernant les produits de cette édition spéciale.

Lors du Nintendo Direct dédié au 40ème anniversaire de The Legend of Zelda, Nintendo a, pour rappel, présenté une Nintendo Switch 2 spéciale et en édition limitée, mais aussi une manette aux couleurs de la franchise. Peu de temps après l'ouverture des précommandes, qui ont donné naissance à des files d'attente importantes sur les différents sites internet de vente, la console était notamment introuvable et en rupture de stock. Nintendo a évoqué le sujet, il y a peu de temps, en expliquant avoir sous-estimé la demande concernant la Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda ainsi que la manette.

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Une demande mal évaluée pour les produits de l'édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda

C'est durant un échange avec le YouTuber Coelho no Japao que le vice-président de la division d'Amérique latine de Nintendo, Bill van Zyll, a parlé de la rupture de stock actuelle concernant les produits Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda, dont la console. Bill van Zyll indique alors que Nintendo a « sous-estimé l'engouement ». Ses mots sont les suivants :

Eh bien, si nous nous y étions attendus, nous ne serions pas dans cette situation, n'est-ce pas ? Du moins, pas à ce point. Je peux vous dire qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Nous rencontrons ce problème absolument partout. Nous tenons à nous en excuser. Cela n'était certainement pas notre intention. Nous avons sous-estimé l'engouement que cela susciterait - et certains marchés se démarquent clairement.

Des propos qui peuvent paraître plutôt étonnants, notamment en raison de la popularité de la franchise The Legend of Zelda. Pour autant, la communauté peut être rassurée car Nintendo a prévu de nouveaux stocks.

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De nouveaux stocks au programme pour la Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda

Durant le même échange, Bill van Zyll a spécifié que Nintendo entend proposer de nouveaux stocks pour la Nintendo Switch 2 édition 40ème anniversaire de The Legend of Zelda. Pour autant, aucun détail supplémentaire n'a été partagé à ce sujet. De ce fait, nous ne savons pas encore quand cette édition spéciale de la Switch 2 se rendra de nouveau disponible dans les boutiques et sur les sites internet de vente. Bill Van Zyll invite ainsi à la patience.