Durée de vie The Legend of Zelda: Ocarina of Time : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis le début du mois de novembre 2026 sur Nintendo Switch 2, le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time était très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans du jeu original (de 1998), mais aussi les nouveaux venus. Ainsi, de nombreuses personnes se sont déjà ou comptent se plonger dans les aventures de Link. Comme à l'accoutumée, certains joueurs et joueuses s'interrogent à son sujet et se demandent notamment quelle est la durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Comme toujours, la durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026) dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs personnels. Ainsi, si vous désirez tout faire et tout voir sur le titre de Nintendo, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant qu'effectuer la quête principale. Par ailleurs, cela peut également dépendre de votre connaissance du titre : si vous avez joué au jeu original, il se peut que vous ayez besoin de moins de temps qu'un nouveau venu pour en voir le bout.

Combien d'heures pour terminer The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

Grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Pour que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué trois objectifs : finir seulement l'histoire principale, faire la quête principale et de l'annexe ou bien terminer The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 100 %.

Terminer The Legend of Zelda: Ocarina of Time en ligne droite → Entre 15 et 20 heures

→ Entre 15 et 20 heures Terminer l'histoire de The Legend of Zelda: Ocarina of Time et faire de l'annexe → Environ 25 heures

→ Environ 25 heures Terminer The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 100 % → Environ 30 heures

Ainsi, et comme vous en conviendrez certainement, la durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est plutôt satisfaisante. Si vous hésitez encore à vous procurer le remake, sachez que notre test de Zelda: Ocarina of Time est disponible.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui est sorti le 5 novembre 2026, est à retrouver en exclusivité sur Nintendo Switch 2.