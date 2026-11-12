Le concert des 40 ans de The Legend of Zelda passera à Paris

Nintendo a, récemment, indiqué que la tournée de concerts des 40 ans de The Legend of Zelda s'arrêtera en France, et plus précisément à Paris.

Les fans de la licence The Legend of Zelda, et plus précisément de sa composition musicale, vont être très ravis d'apprendre cette nouvelle : le concert des 40 ans de The Legend of Zelda marquera plusieurs arrêts en France, c'est-à-dire à Paris.

Le concert des 40 ans de The Legend of Zelda et ses dates françaises

En effet, comme annoncé récemment, la tournée mondiale de concerts symphoniques pour les 40 ans de The Legend of Zelda possède quelques dates en France. Pour être plus précis, trois représentations sont prévues à Paris, et ce, à deux dates différentes : le 13 novembre 2027 à 20h et le 14 novembre 2027 à 15h ainsi que 19h, selon les dernières informations connues.

Pour autant, à l'heure actuelle, la billetterie pour ces représentations à Paris n'a pas encore de date d'ouverture, contrairement à celle dédiée aux autres dates en Europe qui ouvrira le 13 novembre 2026 en début d'après-midi. Dans une récente publication sur Twitter/X, nous pouvons effectivement lire les mots suivants : « Les billets pour Paris et Francfort-sur-le-Main seront mis en vente ultérieurement ». Toutes celles et ceux qui veulent assister au concert des 40 ans de The Legend of Zelda à Paris vont devoir rester attentifs et à l'écoute pour la billetterie, d'autant plus que les places risquent de se vendre très vite.

De nouvelles dates de concerts The Legend of Zelda 40th Anniversary ont été ajoutées. Les dates de prévente et de mise en vente des billets débuteront à partir du 13/11 à 13:00. Les billets pour Paris et Francfort-sur-le-Main seront mis en vente ultérieurement. https://t.co/sEzZ0pphmG — Nintendo France (@NintendoFrance) November 12, 2026

Rendez-vous donc fin 2027 pour le concert des 40 ans de The Legend of Zelda à Paris.