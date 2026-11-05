The Legend of Zelda: Ocarina of Time est le jeu le mieux noté de l'année 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2026 à 10h52
Grâce à ses notes excellentes de la part des critiques, The Legend of Zelda: Ocarina of Time occupe désormais la première place du classement des jeux les mieux notés de 2026.
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The Legend of Zelda: Ocarina of Time est le jeu le mieux noté de l'année 2026

Si The Legend of Zelda: Ocarina of Time est désormais disponible pour tout le monde sur Nintendo Switch 2, de nombreuses rédactions spécialisées ont déjà partagé leur test/review du remake, et ce, quelques heures avant son lancement officiel. Ayant reçu de très bonnes notes de la part des critiques, The Legend of Zelda: Ocarina of Time est à présent le jeu le mieux noté de cette année 2026.

Zelda: Ocarina of Time se place premier parmi les jeux les mieux notés de cette année

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En effet, sur le célèbre site Metacritic, The Legend of Zelda: Ocarina of Time a écopé de la note de 96, d'après les 84 tests recensés. Cette moyenne permet ainsi au remake d'obtenir la première place dans le classement des jeux les mieux notés de cette année 2026. Ainsi, The Legend of Zelda: Ocarina of Time se place avant Sektori et la version Switch 2 de Resident Evil 2 (Deluxe Edition), qui occupent respectivement la deuxième et troisième position sur le podium. Reste à savoir ce qu'en penseront les joueurs et les joueuses, qui ne devraient pas tarder à partager leur avis.

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Un classement qui va très probablement changer ce mois-ci

Il y a fort à parier que ce classement va changer dans les semaines à venir, étant donné que l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années, à savoir Grand Theft Auto VI, est sur le point de sortir. Pour autant, cet exploit concernant le remake d'Ocarina of Time est à souligner et ravira très certainement ses développeurs ainsi que Nintendo. Remarquons, à ce propos, que notre test de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est disponible dans nos colonnes, et notre note est, comme beaucoup d'autres rédactions, très élevée.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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