Ocarina of Time : Une surprise majeure bientôt ajoutée grâce à un DLC ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 novembre 2026 à 10h47
The Legend of Zelda: Ocarina of Time n'est disponible que depuis quelques jours, mais des datamineurs ont repéré un détail curieux dans les fichiers du jeu. Il suggère le retour d'un élément culte.
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Ocarina of Time : Une surprise majeure bientôt ajoutée grâce à un DLC ?

Si vous avez joué à The Legend of Zelda: Ocarina of Time et aux précédentes versions du titre, un détail a dû vous manquer en jouant au titre. Les héros qui ont parcouru les plaines d'Hyrule ont découvert qu'un ajout légendaire (notamment pour sa difficulté) n'était pas présent dans la version Nintendo Switch 2.

Mais en fouillant dans les données du titre, les plus curieux ont découvert la mention « MQ », redonnant espoir aux plus valeureux guerriers et aux amateurs de défis.

Un MQ pour « Master Quest » ?

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Très rapidement, les lettres « MQ » ont fait penser aux initiales de Master Quest. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, il s'agit d'un mode additionnel proposé à l'origine dans le portage GameCube de l'opus Ocarina of Time. Présent sur un disque bonus, il reprend l'ensemble de la carte du jeu, mais en proposant des énigmes inédites, des emplacements d'objets modifiés et des placements d'ennemis différents dans tous les donjons du jeu.

Quand le mode Master Quest a été ajouté à la version 3DS du jeu, deux autres nouveautés sont arrivées : le mode miroir dans les donjons et un boost qui double les dégâts infligés par les ennemis. Or, les informations partagées par les datamineurs et par OatmealDome révèlent la présence d'un monde inversé, de donjons modifiés et d'un mystérieux masque...

Les données sont incomplètes, mais je peux confirmer que le monde est inversé et que les donjons sont modifiés (par exemple, des vaches dans le ventre de Jabu-Jabu).

Le mode légendaire proposé plus tard dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time ?

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Le dernier détail intéressant est que « MQ » serait rattaché à un DLC. Est-ce que cela signifie que le mode Master Quest sera proposé via un futur contenu additionnel payant, gratuit ou réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais s'il est payant, cela risque de faire grincer des dents certains joueurs, car le mode en question était inclus dans la version 3DS.

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Quant à la mention du masque que personne n'a encore vu, elle met déjà des papillons dans le ventre des passionnés de l'opus Majora's Mask. Mais il peut simplement s'agir d'éléments cosmétiques ou encore d'Amiibo et non d'un remake du titre de la Nintendo 64. Une nouvelle fois, il faut attendre un communiqué officiel pour confirmer cette théorie.

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