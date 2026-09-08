Zelda Ocarina of Time : Nintendo annonce une (magnifique) Switch 2 collector et des accessoires exclusifs

Nintendo a frappé fort lors du Direct dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda. Entre des images inédites du remake d'Ocarina of Time et l'annonce d'une Switch 2 édition spéciale, les fans ont de quoi se réjouir.

C'était l'événement très attendu de ce début de semaine. Le The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct a tenu toutes ses promesses en dévoilant des images de gameplay inédites de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, mais aussi sa datre de sortie. Pour capitaliser sur le retour triomphal de cet épisode culte et célébrer dignement quatre décennies d'aventures hyliennes, Nintendo a officialisé l'arrivée d'une console Switch 2 en édition spéciale, confirmant ainsi les récentes fuites apparues sur la toile.

Une Switch 2 collector pour un anniversaire de légende

Il s'agissait d'un secret de polichinelle, mais la confirmation officielle a de quoi ravir les joueurs. Afin de marquer le coup, le constructeur japonais a dévoilé une Nintendo Switch 2 aux couleurs de la célèbre franchise. Cette machine arbore un design particulièrement soigné, multipliant les clins d'œil à l'univers de la saga. Le motif emblématique de la Triforce trône fièrement sur l'une des faces du dock noir et or, offrant un rendu visuel des plus élégants.





Du côté de la console elle-même, les joueurs pourront profiter de Joy-Con mêlant des teintes noires et bleu sarcelle, ou vertes selon les reflets, ornés de délicats symboles dorés. Les détails font toute la différence, avec notamment une base de stick dorée qui ressort parfaitement. Les joueurs ont également remarqué la présence d'un petit Link pixellisé, façon NES, au bas de la manette gauche, tandis que la princesse Zelda orne la partie droite. Cette édition spéciale de la Switch 2 sera disponible dès le 29 octobre.

Une manette Pro et des accessoires pour compléter la panoplie

Nintendo ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Une manette Pro Nintendo Switch 2 a également été annoncée, reprenant le même code couleur noir et bleu sarcelle. Elle se distingue par un motif central doré représentant la Triforce, ainsi que par des boutons et des gâchettes parés d'or. L'ensemble est frappé du logo officiel du quarantième anniversaire.

Pour que les collectionneurs puissent transporter et exposer leur matériel dans les meilleures conditions, une pochette de transport assortie a été révélée. De plus, un support d'exposition exclusif pour la manette Pro sera proposé uniquement sur la boutique officielle du fabricant.

Rendez-vous, avec sa carte bleue, dès le 29 octobre pour cette Nintendo Switch 2 aux couleurs de Zelda.