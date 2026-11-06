Nintendo compte bien continuer à proposer des remakes de classiques

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 novembre 2026 à 15h11
Après le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo laisse entendre que de plus amples remakes de jeux jugés classiques pourront arriver.
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Nintendo compte bien continuer à proposer des remakes de classiques

Disponible depuis le début du mois de novembre 2026, The Legend of Zelda: Ocarina of Time connaît un très grand succès et a rassemblé des fans du jeu original (de 1998), mais aussi des nouveaux venus. Cette stratégie a donc payé pour Nintendo. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Nintendo a laissé entendre que plus de remakes de classiques arriveront certainement à l'avenir.

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Nintendo va très certainement continuer avec les remakes

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C'est au micro des journalistes de Polygon que Nate Bihldorff, qui occupe le poste de vice-président senior chargé du développement et de l'édition des produits chez Nintendo, a dit quelques mots à propos des remakes. Ainsi, Nate Bihldorff a laissé entendre que Nintendo pourrait bien continuer à proposer des remakes de classiques dans un futur plus ou moins proche

Je pense sincèrement que les nouveaux jeux et les remakes ont tous deux leur place dans le catalogue Nintendo, et qu'ils revêtent une importance égale, pour être honnête. Il y a des fans pour chacune de nos franchises. Bien sûr, sortir de nouveaux jeux dans ces séries est formidable, et je les attends avec autant d'impatience que n'importe qui d'autre, mais il y a aussi une profonde satisfaction à redécouvrir des jeux qui étaient vraiment très spéciaux, comme Ocarina of Time.

Des propos qui ne semblent pas si étonnants, surtout au vu du succès de Zelda: Ocarina of Time. Il y a ainsi fort à parier que la Nintendo Switch 2 soit, d'ailleurs, la console visée pour ces probables futurs remakes. Reste à savoir quels jeux classiques profiteront d'un remake de la part de Nintendo, à l'avenir. Affaire à suivre...

Pour conclure, rappelons que The Legend of Zelda: Ocarina of Time est disponible depuis le 5 novembre 2026, et ce, en exclusivité sur la Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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