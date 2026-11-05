The Legend of Zelda: Ocarina of Time montre que le physique compte toujours pour les joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 novembre 2026 à 11h20
De nombreuses personnes étaient au rendez-vous pour se procurer une version physique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time dans les magasins spécialisés.
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The Legend of Zelda: Ocarina of Time montre que le physique compte toujours pour les joueurs

Pour la sortie de la version physique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, certains magasins aux États-Unis et au Royaume-Uni ont ouvert leurs portes à minuit afin que les joueurs puissent se procurer leur exemplaire. Et autant dire que de nombreuses personnes étaient au rendez-vous, prouvant par la même occasion que le physique intéresse toujours beaucoup.

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time prouve que le physique importe et rassemble

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Comme reporté par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter/X, des centaines de personnes étaient dans les magasins spécialisés pour le lancement, à minuit, de la version physique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le 5 novembre dernier. Par exemple, à Londres, plus de 500 personnes se sont rassemblées et ont fait la queue afin de récupérer leur exemplaire auprès de la boutique Argos, selon le rapport. Ce phénomène fut similaire aux États-Unis, notamment devant les magasins GameStop et Best Buys, comme indiqué par Mitchell Saltzman de chez IGN.

Il y a de grandes chances que les bonus de précommande liés à l'achat en amont de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ont joué un rôle. Pour autant, le remake était aussi et surtout très attendu par les joueurs, que ce soit par les fans du jeu original de 1998 ou bien les nouveaux venus. Ayant reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée, lui permettant d'être le jeu le mieux noté de 2026 à ce jour, The Legend of Zelda: Ocarina of Time prouve, dans tous les cas, que le physique est loin d'être mort et qu'il s'agit d'un format toujours autant apprécié.

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Pour conclure, rappelons que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui est disponible depuis le 5 novembre 2026, est à retrouver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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