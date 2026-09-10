La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2026 à 10h34
De nombreuses personnes revendent déjà la console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire à des prix très élevés.
La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers

Annoncée et présentée lors du Nintendo Direct spécial et dédié à la franchise, la console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est, comme nous pouvions nous y attendre, déjà revendue à des prix exorbitants par des scalpers.

Déjà des scalpers pour l'édition 40ème anniversaire de la Switch 2 The Legend of Zelda 

Comme vous le savez probablement déjà, Nintendo a annoncé son édition 40ème anniversaire pour la Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda durant le Nintendo Direct du 8 septembre dernier. Absolument magnifique, cette édition collector de la dernière-née de la firme a ouvert ses précommandes le 9 septembre (causant des files d'attente très longues), pour une sortie le 29 octobre 2026. Malheureusement, et comme nous pouvions nous y attendre, les scalpers étaient au rendez-vous pour mettre la main sur leur exemplaire et le revendre, ensuite, (beaucoup) plus cher.

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Ainsi, depuis plusieurs heures, les annonces pour ce produit sur les sites de revente, comme eBay par exemple, ne cessent d'augmenter. Les scalpers revendent la Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire à des prix bien plus élevés que son tarif de base, soit entre 700 et 850 euros. Pour rappel, cette édition spéciale et collector coûte entre 469,99 euros à 509,99 euros (en fonction du site marchand). Cette pratique est, malheureusement, devenue chose commune dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans d'autres domaines.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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