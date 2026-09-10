La console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est déjà victime de scalpers

De nombreuses personnes revendent déjà la console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire à des prix très élevés.

Annoncée et présentée lors du Nintendo Direct spécial et dédié à la franchise, la console Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire est, comme nous pouvions nous y attendre, déjà revendue à des prix exorbitants par des scalpers.

Déjà des scalpers pour l'édition 40ème anniversaire de la Switch 2 The Legend of Zelda

Comme vous le savez probablement déjà, Nintendo a annoncé son édition 40ème anniversaire pour la Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda durant le Nintendo Direct du 8 septembre dernier. Absolument magnifique, cette édition collector de la dernière-née de la firme a ouvert ses précommandes le 9 septembre (causant des files d'attente très longues), pour une sortie le 29 octobre 2026. Malheureusement, et comme nous pouvions nous y attendre, les scalpers étaient au rendez-vous pour mettre la main sur leur exemplaire et le revendre, ensuite, (beaucoup) plus cher.





Ainsi, depuis plusieurs heures, les annonces pour ce produit sur les sites de revente, comme eBay par exemple, ne cessent d'augmenter. Les scalpers revendent la Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire à des prix bien plus élevés que son tarif de base, soit entre 700 et 850 euros. Pour rappel, cette édition spéciale et collector coûte entre 469,99 euros à 509,99 euros (en fonction du site marchand). Cette pratique est, malheureusement, devenue chose commune dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans d'autres domaines.

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Reste à savoir si Nintendo proposera du restock avant la sortie officielle de la Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda édition 40ème anniversaire, ou même après.